Max Verstappen maakte de afgelopen maanden al uitstapjes naar verschillende raceklassen, waaronder de Super GT in Japan en de GT3-klasse op de Nürburgring. Afgelopen weekend nam hij bovendien deel aan zijn eerste 24-uursrace op The Green Hell. Tijdens het raceweekend in Miami kreeg Verstappen tevens de kans om te proeven van NASCAR, zij het op de simulator. In een nieuwe video van Red Bull duikt de Nederlander onder de snelste tijd van NASCAR-coureur Connor Zilisch.

Hoewel het Miami International Autodrome zich niet bepaald leent voor een NASCAR-auto, noteert Zilisch een snelste tijd van 2:01.87. Daarna is het de beurt aan Isack Hadjar, die zichtbaar meer moeite heeft met de besturing van een zogenaamde stockcar. Na meerdere spins krijgt de Frans-Algerijnse F1-coureur geen tijd op het bord. Verstappen sluit af en worstelt in zijn eerste poging eveneens met de besturing. “Moet ik hier volgas rijden?”, vraagt hij zich af, terwijl hij de auto keihard in de muur zet.

Toch krijgt Verstappen de NASCAR-bolide al snel onder de knie. Na een razendsnelle eerste sector weet Zilisch hoe laat het is. “Ah, hij maakt me compleet in”, lacht hij, zichtbaar onder de indruk. De Nederlander klokt uiteindelijk een rondje van 2:01.11 en is daarmee direct sneller dan de prof. “Jij bent de winnaar”, geeft de Amerikaan zich gewonnen. “Je hebt me ingemaakt.” Bekijk de hele video hieronder.



