Christian Horner onthult hoe het leven na zijn lange tijd bij Red Bull hem bevalt. De Brit moest vorig jaar bij de Oostenrijkers vertrekken, maar wordt inmiddels al langere tijd in verband gebracht met een terugkeer naar de koningsklasse. Zelf zegt Horner nog altijd vooral bezig te zijn met ‘vrije tijd’: ‘Voor het eerst in dertig jaar kan ik daar weer even van genieten’.

Nog geen jaar na zijn plotselinge vertrek bij Red Bull stond Christian Horner in Monte Carlo weer in de paddock. Ditmaal bij elektrische raceklasse de Formule E, als gast van moederbedrijf Liberty Global. De Brit genoot van zijn uitstapje naar Monaco. “Ik geniet van een beetje vrije tijd, en het is echt fijn om bij een race te zijn waar je absoluut geen druk voelt,” vertelde hij aan talkSPORT.

“Normaal gesproken zou je je, als je op deze startgrid staat, zorgen maken over de komende twee uur, maar ik ben hier alleen om wat meer te leren over de Formule E,” vervolgde Horner. “Ik ben hier als gast van de mensen van Liberty Global, en het is geweldig om te zien hoe dit kampioenschap zich ontwikkelt.”

‘Voor het eerst in dertig jaar vrije tijd’

Horners bezoek aan de Formule E-paddock komt te midden van de vele geruchten die over de Brit gaan. Zo werd de oud-Red Bull-teambaas eerder al gelinkt aan een functie binnen Alpine – hoewel hij zelf deze geruchten al temperde – en werd zijn naam ook genoemd voor een topfunctie binnen MotoGP.

De oud-Red Bull-teambaas zegt zelf vooral nog te genieten van zijn vrije tijd. “Ja, kijk, ik ben naar de MotoGP geweest om de motoren te bekijken, en ik ben naar een paar wedstrijden van Coventry City geweest – ze hebben de Premier League gehaald – dus ik heb me prima vermaakt,” legde hij uit. “Voor het eerst in dertig jaar heb ik even wat vrije tijd gehad, vooral met mijn gezin, dus dat was fijn.”

