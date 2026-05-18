Daniel Ricciardo onthult hoe zijn dagelijks leven er bijna twee jaar na zijn laatste Grand Prix-optreden uitziet. De GP Singapore 2024 was achteraf het laatste raceweekend in de koningsklasse voor de Australiër, die zich sindsdien grotendeels heeft teruggetrokken uit de racerij. Ricciardo kan echter wel wennen aan het rustigere tempo sinds hij gedwongen zijn racehelm aan de wilgen heeft gehangen: ‘Tegenwoordig voelt alles een beetje meer echt’.

Daniel Ricciardo reed in 2024 zijn tot nu toe laatste Grand Prix. De Australiër was in dienst van Red Bulls zusterteam Racing Bulls, voordat hij na de GP Singapore werd vervangen door Liam Lawson. Ricciardo heeft sindsdien geen meter meer in een Formule 1-auto gereden, en geniet tegenwoordig van een hele andere routine nu dat zijn dagelijks leven niet meer gepaard gaat met een overvolle Grand Prix-kalender.

LEES OOK: Carlos Sainz rijdt alvast eerste rondes over gloednieuw F1-circuit Madring

“Ik geniet gewoon van het rustigere tempo van het leven en van het feit dat ik eindelijk op één plek kan blijven”, vertelde Ricciardo in de Speed Street-podcast over zijn nieuwe levensfase. “Het zijn letterlijk de kleine dingen. Zelfs als ik thuis ben, kan ik nu echt wat tijd in Australië doorbrengen, met familie, vrienden, dat soort dingen. Gewoon dingen die je, als je ze hebt, absoluut als vanzelfsprekend beschouwt. En diep van binnen heb ik het altijd gemist. Ik heb het altijd gemist om kind te zijn, met vrienden rond te hangen en naar verjaardagen te gaan.”

‘Alles voelt nu echter’

Eerder spraken Sergio Pérez en Oscar Piastri ook al over de opofferingen die niet-Europese coureurs moeten brengen om het tot de Formule 1 te schoppen. Voor Ricciardo voelde in zijn tijd als coureur zijn bezoeken thuis altijd als ‘overhaast’. “Ik kwam met Kerstmis thuis en ik haastte me altijd om honderd dingen tegelijk te doen omdat de tijd beperkt is, maar als je dingen overhaast, voelt het niet echt als echt”, vervolgde de Australiër. “Het voelde een beetje als een film toen. Tegenwoordig voelt alles een beetje meer echt.” Of Ricciardo helemaal nooit meer terugkeert naar het racen, is nog de vraag. De oud-F1-coureur hintte eerder wel al op een comeback.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.