Carlos Sainz heeft als eerste Formule 1-coureur alvast een paar rondes gereden over gloednieuw circuit de Madring. Het hybride circuit in de Spaanse hoofdstad is nog in aanbouw, maar ambassadeur Sainz mocht alvast proefrijden in een Ford Mustang GT-auto. De Madrileen was meteen onder de indruk: ‘Ik had niet verwacht dat het zo leuk zou zijn’.

Dit seizoen staat voor het eerst een race op nieuwste F1-circuit de Madring op de planning. In september reist de Formule 1 voor het eerst af naar de Spaanse hoofdstad, waar momenteel nog hard gewerkt wordt aan de baan vlak bij het vliegveld Barajas. Carlos Sainz – samen met Fernando Alonso een van de twee Spaanse coureurs op de grid – werd vorig jaar aangesteld als ambassadeur voor het nieuwste circuit. Aan de Williams-coureur daarom ook de eer om als eerste coureur alvast een ronde te rijden over de Madring.

La Monumental

De Spanjaard kroop voor zijn eerste raceronden in een Ford Mustang GT-auto. De Madring is een hybride circuit, waarbij delen van de openbare weg worden gecombineerd met speciaal aangelegde delen in het IFEMA-complex. In een nieuwe video van Formula 1 was Sainz vooral te spreken over La Monumental: een 500 meter lange, hellende bocht naar rechts die de langste bocht op de F1-kalender zal worden. “Dat wordt echt episch”, vergeleek de Spanjaard het gedeelte al met bocht 3, de Hugenholtzbocht, op Circuit Zandvoort.

Sainz onder de indruk

Ook over het circuit in zijn algemeen was Sainz positief verrast. “Eerlijk gezegd? Het was indrukwekkend”, vertelde de coureur eerlijk na zijn gereden rondes. “Indrukwekkend omdat ik niet had verwacht dat het zo leuk zou zijn. Dat het zo vloeiend zou rijden en zo breed zou zijn. Ik realiseerde me ineens hoe snel we gingen en dacht: ‘Als we in deze auto al zo snel gaan, stel je dan eens een Formule 1-auto voor’.”

“Je gaat van een heel krap, straatachtig gedeelte naar ineens een blinde bocht waar je helemaal niets ziet en plotseling gaat het hele circuit open”, vervolgde Sainz zijn lofzang. “Het is alsof je door een scherm gaat en in een andere wereld terechtkomt, alsof het een ander circuit is!” Of de rest van de grid net zo enthousiast zal zijn als de Spanjaard, zien we in het weekend van 13 september.

