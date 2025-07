Sauber-teambaas Jonathan Wheatley kan nog altijd zijn geluk niet op met de eerste podiumplaats van coureur Nico Hülkenberg. De Duitser kwam tijdens het raceweekend op Silverstone van zijn ongewilde record af door als derde over de finishlijn te rijden. Voor Wheatley smaakt de prestatie van Hülkenberg naar meer, en de Sauber-teambaas gelooft dat de Duitser ook nog wel een Grand Prix kan winnen.

Nico Hülkenberg moest er 238 Grands Prix op wachten, maar afgelopen raceweekend in Groot-Brittannië was het dan eindelijk zover: de allereerste podiumplaats van de Duitse coureur. Hülkenberg werd in de chaotische regenrace op Silverstone knap derde achter de twee McLaren-coureurs. Sauber-teambaas Jonathan Wheatley heeft geen moment getwijfeld aan het talent van zijn coureur, en had Hülkenberg al meerdere podiumplaatsen in zijn carrière gegund.

“Ik vind het ongelooflijk dat we nu allemaal een podium vieren, want ik heb het gevoel dat hij die al zijn hele carrière had moeten krijgen”, vertelt Wheatley aan de aanwezige media in Silverstone. “Het is het langst verwachte podium ooit. Ik beschouw Nico echter al heel lang als een buitengewoon talent en ik denk dat ik dat tegen iedereen hier consequent heb gezegd. Ik vond het ongelooflijk dat hij nog nooit een podium heeft behaald in zijn carrière.”

‘Nico kan een race winnen’

Over de volgende stap voor Hülkenberg hoeft Wheatley ook niet lang na te denken. Volgens de van Red Bull overgekomen teambaas is er zeker een goede kans dat Hülkenberg ook nog eens een Grand Prix wint, nu dat hij niet langer de zware last van het behalen van een eerste podiumplaats draagt. “Ik denk dat hij heeft laten zien waartoe hij in staat is”, vervolgt Wheatley. “Met de juiste raceauto, onder de juiste omstandigheden, kan hij het waarmaken. Ik twijfel er niet aan dat hij een race kan winnen.”

Wheatley is niet de enige die onder de indruk was van de prestatie van Hülkenberg in Silverstone. Carlos Sainz noemde de Duitser “zijn hele Formule 1-carrière al een top vijf-coureur”, terwijl de eerste podiumplek van Hülkenberg voor Sauber-teamgenoot Gabriel Bortoleto het bewijs is “dat je nooit mag opgeven”.

