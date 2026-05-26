Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto zien dat Audi nog flinke stappen moet zetten met de krachtbron van de Audi R26. Hoewel het chassis volgens beide coureurs competitief genoeg is om regelmatig het derde gedeelte van de kwalificatie te halen, ontbreekt het volgens hen nog aan vermogen en rijbaarheid van de motor. “We werken eraan, maar je kunt dat niet zomaar oplossen”, vertelt Hülkenberg.

Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto zien vooral de rijbaarheid van de Audi-krachtbron als een belangrijk aandachtspunt. Tijdens de eerste race van het seizoen in Australië wist de Braziliaan punten te behalen – een negende positie. Toch kampt het team volgens de Duitser al sinds de start van het seizoen met dezelfde problemen. “Het is een combinatie van factoren. Onze driveability is zeker een dingetje. Sinds het begin van het jaar is daar ruimte voor verbetering. We werken eraan, maar het is iets voor de lange termijn. Je kunt dat niet zomaar oplossen”, vertelt Hülkenberg in Canada.

Ondanks sterke kwalificaties slaagt Audi er volgens Hülkenberg nog te weinig in om dat tempo ook door te zetten in de races. Vooral op de rechte stukken komt het team tekort ten opzichte van de concurrentie. “We beschikken zeker niet over de krachtigste krachtbron. We hebben een achterstand en dat weten we. Dat maakt ons in bepaalde omstandigheden kwetsbaar”, aldus de Duitser.

‘Compleet nieuw team’

Naast het gebrek aan vermogen speelt volgens Hülkenberg ook de betrouwbaarheid nog altijd een belangrijke rol. Beide coureurs vielen dit seizoen al eens uit voordat de race überhaupt begonnen was. Daarom ligt de focus binnen Audi momenteel vooral op stabiliteit en betrouwbaarheid, in plaats van de prestaties. “Qua power unit zijn we nog een compleet nieuw team. Het is een complex gebeuren en we staan nog maar aan het begin. Er wordt hard gewerkt om de problemen op te lossen, maar het blijft voorlopig werk in uitvoering”, legt de coureur uit.

Ook Bortoleto benadrukt dat vooral de rijbaarheid van de motor nog beter moet worden. Toch ziet de Braziliaan tegelijkertijd voldoende positieve punten aan het project van Audi. “Onze auto en het chassis zien er goed uit. Met de krachtbron hebben we, gezien waar we vandaan komen, al veel progressie geboekt. Maar zodra we tegen andere teams vechten, merken we dat we nog wat vermogen missen. Volgens de Braziliaan zit het probleem niet in een aspect, maar in meerdere kleine details die samen veel tijd kosten over een volledige ronde. “Dat maakt het soms lastig, omdat het voelt alsof we op de rechte stukken constant in de achtervolging zitten”, besluit Bortoleto in Montreal.

