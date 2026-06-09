Carlos Sainz heeft uitgehaald naar Nico Hülkenberg na afloop van de GP van Monaco. Na een late rode vlag vertrok de Spanjaard bij de herstart vanaf P10, maar twee onhandige botsingen zorgden ervoor dat hij zijn race niet kon afmaken. De Williams-bolide werd eerst door Hülkenberg tegen de vangrail geduwd bij de haarspeldbocht, alvorens deze een tik kreeg van Franco Colapinto bij de ingang van de tunnel. Sainz is uitgesproken kritisch op de ‘domme’ acties van zijn concurrenten.

“Ik was op weg om dit weekend weer een paar punten te scoren met een solide race, maar helaas besloten mensen bij de herstart gewoon domme risico’s te nemen”, fulmineerde hij na afloop tegenover de media. “Mijn race was al verprutst in bocht zes, waar we hier al honderden keren hebben gereden en waarvan we weten dat het er altijd chaotisch is; mensen proberen een droommanoeuvre te maken, maar ontkomen niet aan een fout. Helaas was ik daar het slachtoffer van. Het is erg frustrerend”, verzuchtte Sainz. “Hiermee hebben we alle inspanningen van het team én twee WK-punten weggegooid.”

‘Dan heb je zoveel ervaring’

De Williams-coureur verklaarde desgevraagd dat hij niets hoeft uit te spreken met Hülkenberg, die wel een tijdstraf van tien seconden kreeg voor het veroorzaken van de botsing. “Misschien valt er wel iets uit te leggen, want het is best indrukwekkend dat mensen met zoveel ervaring op een circuit als dit, waar het elk jaar chaotisch is, nog steeds dit soort fouten maken. Dit is les één van Monaco, en toch blijven mensen dit soort fouten maken”, besloot Sainz geïrriteerd.

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Hülkenberg had een iets andere lezing van het incident. “Ik moest een botsing met Esteban Ocon zien te voorkomen”, reageerde de Audi-coureur droogjes. “Daardoor kwam ik helemaal aan de binnenkant van de bocht terecht, op de kerbstones, met mijn stuur volledig naar binnen gedraaid. Toen kwam Carlos (Sainz, red.) voorbij en raakte ik hem… dat hoort ook bij racen”, haalde hij zijn schouders op. “Het was sowieso chaos. Het ging er heftig aan toe en het was erg moeilijk om niet ergens tegenaan te botsen.” Franco Colapinto bood in de paddock wel zijn excuses aan voor de latere botsing met Sainz, waarbij de FW48 volledig in de rondte ging.

"It's just stupid" 📻



Contact for Carlos Sainz TWICE on the race restart in Monaco put him out of the race! 😢#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/eJumV94WqI — Formula 1 (@F1) June 8, 2026

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