Lando Norris betreurt twee uitvalbeurten op rij; in Canada moest hij zijn race staken vanwege een kapotte versnellingsbak, terwijl in Monaco een probleem met de batterij roet in het eten gooide. Daardoor bezet de regerend wereldkampioen slechts de zesde plaats in het kampioenschap. Desondanks blijft hij geloven in het prolongeren van zijn wereldtitel – Max Verstappen maakte vorig jaar immers een vergelijkbare achterstand goed.

McLaren kwam afgelopen weekend nauwelijks uit de verf in Monaco; Norris en teamgenoot Oscar Piastri kwalificeerden zich respectievelijk als achtste en zevende. De Brit zat lange tijd vast achter de Alpine van Pierre Gasly, totdat technisch malheur opnieuw een voortijdig einde maakte aan zijn race. “Tegen het einde ging het eigenlijk vrij snel mis”, verzuchtte hij na afloop. “Aan het begin van de race waren er al wat problemen en halverwege kwamen die weer terug. Ik weet niet of daar een verband tussen zat, maar het voelde alsof de auto niet langer vooruit wilde. Daar kan ik vrij weinig aan doen.”

“Ik kon allerlei dingen horen aan de motor”, lichtte Norris toe. “De turbo, de batterij; het klonk allemaal niet best. We hebben geprobeerd het op te lossen, maar maakten het probleem eigenlijk alleen maar erger. Daarna hebben we alle aanpassingen teruggedraaid en moest ik het daarmee doen.” Het mocht niet baten, gaf een teleurgestelde Norris toe. “Uiteindelijk begaf het systeem het volledig.” De achterstand van de wereldkampioen op WK-leider Kimi Antonelli bedraagt inmiddels liefst 98 punten. In zes races stond Norris slechts één keer op het podium en viel hij drie keer uit. De jonge Italiaan van Mercedes won ondertussen vijf races op rij. Met nog zestien Grands Prix te gaan is de achterstand niet onoverbrugbaar, al zal McLaren daarvoor een flinke inhaalslag moeten maken.

Inhaalslag Verstappen

Toch houdt Norris vertrouwen in een nieuwe titelstrijd. “Dat moet ik wel geloven”, reageerde hij desgevraagd. “Max Verstappen kwam vorig jaar ook terug van zo’n achterstand. Ik wil het nooit uitsluiten, zeker niet zo vroeg in het seizoen. Maar als je in de kwalificatie in Monaco zes tienden tekortkomt, is het lastig om daar veel positieve punten uit te halen.” Verstappen stond vorig jaar na de zomerstop ruim 100 punten achter op de toenmalige WK-leider Oscar Piastri. Tijdens de seizoensfinale streed hij echter alsnog om zijn vijfde wereldtitel op rij, een eer die hij uiteindelijk met slechts twee punten verschil misliep.

LEES OOK: Andrea Stella wijst op beperkingen klantenteams: ‘McLaren voor het eerst in het nadeel’

“Ik kijk ook terug naar een paar weken geleden in Miami, waar we om de overwinning vochten”, vervolgde Norris. “Die race hadden we eigenlijk gewoon moeten winnen. Dat we van bijna winnen naar een achterstand van zes tienden kunnen gaan, is best bizar. Het laat zien dat de auto in heel specifieke omstandigheden goed werkt en in andere duidelijk niet. Het is aan het team om te begrijpen waarom dat zo is. We moeten ervoor zorgen dat de auto op verschillende soorten circuits competitief is, zoals Mercedes dat op dit moment voor elkaar heeft. Voorlopig moeten we gewoon blijven werken. Dat is alles wat we kunnen doen. Dus ja, ik geloof er nog steeds in”, besloot hij strijdvaardig.

NU ONLINE: 45 pagina’s Racespecial GP Monaco: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.