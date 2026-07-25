Lando Norris heeft stevige kritiek geuit op de commerciële koers van de Formule 1. Volgens de McLaren-coureur draait de sport steeds vaker om financiële groei, terwijl de kwaliteit van het racen uit het oog dreigt te worden verloren. Norris begrijpt dat de Formule 1 een winstgevend bedrijf is, maar vindt dat sportieve belangen altijd voorop moeten staan. “Het gaat niet meer om de vraag hoe je de sport zo goed mogelijk kunt maken”, aldus Norris.

Lando Norris ziet dat commerciële overwegingen een steeds grotere rol spelen bij beslissingen binnen de Formule 1. De komst van nieuwe fabrikanten als Audi en Cadillac is volgens hem een voorbeeld van die ontwikkeling. Hoewel Norris het belang van financiële stabiliteit erkent, plaatst hij vraagtekens bij de richting die de sport inslaat. “De Formule 1 is een bedrijf en ieder bedrijf wil geld verdienen. Maar het gaat niet meer om de vraag hoe je de sport zo goed mogelijk kunt maken. Het gaat vooral om hoe er meer geld verdiend kan worden. Zo hoort een sport niet te worden gerund en dat vind ik jammer”, vertelde Norris in Hongarije.

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‘Het grootste woord’

Volgens Norris is ook de manier waarop fans de Formule 1 beleven veranderd. Waar de aandacht vroeger vooral uitging naar de races zelf, ligt de nadruk tegenwoordig vaker op de coureurs en hun persoonlijke verhalen. Die ontwikkeling vindt hij op zichzelf geen probleem, al waarschuwt hij dat het sportieve aspect daardoor niet naar de achtergrond mag verdwijnen. “Als je kijkt naar de fans van vijf jaar geleden, vóór Drive to Survive, dan zouden zij sommige ontwikkelingen waarschijnlijk vreselijk vinden. Tegenwoordig houden fans vaker van de persoonlijkheden en de prestaties van individuele coureurs dan om de race zelf. Dat is nu eenmaal hoe de sport zich heeft ontwikkeld”, merkte de McLaren-coureur op.

Tegelijkertijd vindt Norris dat de coureurs een grotere stem verdienen wanneer belangrijke veranderingen worden doorgevoerd. Juist zij weten volgens hem als geen ander wat nodig is om de Formule 1 aantrekkelijk te houden. “De coureurs zouden altijd het grootste woord moeten hebben. Dat is niet omdat we egoïstisch zijn, maar omdat wij het beste weten hoe racen hoort te zijn”, sloot de regerend wereldkampioen af.

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