Na een moeizaam begin van het Formule 1-seizoen heeft Aston Martin in Hongarije een ingrijpend updatepakket geïntroduceerd voor de AMR26. Adrian Newey spreekt voorzichtig over een stap in de goede richting, maar benadrukt dat de vernieuwde auto nog lang niet zijn definitieve vorm heeft bereikt. Volgens de Brit volgen in de komende races nog meerdere ontwikkelingen. “De voorlopige resultaten zijn veelbelovend”, aldus Newey.

Aston Martin verscheen tijdens de eerste vrije training op de Hungaroring met een groot updatepakket, waaronder wijzigingen aan de voor- en achtervleugel, de diffuser en de sidepods. De eerste trainingen stonden daarom vooral in het teken van het verzamelen van data. Hoewel de rondetijden nog niet vergelijkbaar zijn met de top van het middenveld, ziet Adrian Newey de eerste signalen als bemoedigend. “Het is nog erg vroeg om het nieuwe pakket te doorgronden, maar de voorlopige resultaten zijn veelbelovend. De eerste races waren een complete nachtmerrie. Hopelijk kunnen we de eerste stap richting een competitievere auto zetten”, vertelde Newey tijdens de persconferentie in Hongarije.

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‘Aerodynamische evolutie’

Volgens Newey vormt het updatepakket slechts de aftrap van een bredere ontwikkeling. Aston Martin wil de AMR26 de komende weken verder doorontwikkelen, met nieuwe onderdelen die gepland staan voor de Grands Prix van Zandvoort, Monza en Bakoe. Het chassis, de lay-out en de voorwielophanging is hetzelfde gebleven. Het is vooral een aerodynamische evolutie. Voor de presentatie van de auto in februari hadden we simpelweg te weinig tijd om alles optimaal uit te werken. Daarom moesten we eerst begrijpen waar de zwakke punten zaten. Deze update is het resultaat van dat proces”, benadrukte de Brit.

Newey wil zich bovendien niet vastpinnen op prestatiedoelen. Volgens hem draait ontwikkeling vooral om het stap voor stap oplossen van problemen, niet om het najagen van een vooraf bepaald resultaat. “Dit zijn grote veranderingen en we zijn bezig met een inhaalslag. Betekent dat meteen dat we de snelste auto hebben? Nee. Maar ik denk wel dat we een duidelijke stap vooruit hebben gezet. Als je niet wint, lijkt de achterstand enorm. Wanneer je wél succesvol bent, voelt het vaak alsof je eigenlijk niets fundamenteel anders doet. Daarom geloof ik meer in een gestructureerde aanpak, waarbij iedereen samenwerkt om de auto steeds beter te maken”, besloot Newey.

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