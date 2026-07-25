Op basis van de vrijdagtrainingen is er volgens Max Verstappen nog wat werk te verrichten bij Red Bull voor de rest van de GP van Hongarije. De Nederlander zei dat vrijdagavond, terugblikkend op de beide sessies. Daarin zat hij er qua resultaat prima bij: P2 en P4. “Maar er is werk aan de winkel”, laat hij via Verstappen.com weten.

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Dat Ferrari de zaken op de eerste dag van het raceweekend het beste voor elkaar had, is zonneklaar. Nadat eerst Charles Leclerc de snelste was in VT1, volgde Lewis Hamilton het voorbeeld van zijn teamgenoot in VT2. Verstappen bleef in zijn Red Bull-bolide qua resultaat in het spoor, maar had zo zijn eigen issues her en der.

“Het was een lastige dag, het was moeilijk om een ​​goede balans in de auto te vinden”, aldus de viervoudig wereldkampioen. “We moeten de auto constanter maken in een rondje en dat ook tijdens de lange runs voor elkaar krijgen. Dus er is nog werk aan de winkel voor de zaterdag.”

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