Juan Pablo Montoya heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de toekomst van Aston Martin en Adrian Newey. Volgens de Colombiaan is het slechts een kwestie van tijd voordat het team uit Silverstone de weg omhoog vindt, ondanks de moeizame start onder leiding van de gerenommeerde ontwerper. Tijdens het raceweekend van de GP van Hongarije trok Aston Martin al het doek van een geüpgradede AMR26, voorzien van tal van aerodynamische upgrades onder leiding van Newey.

Newey trad in 2025 toe als technisch directeur en aandeelhouder van de Britse renstal. Later kwam daar ook de rol van teambaas bij. De Brit staat in zijn eerste volledige seizoen bij Aston Martin voor de grote uitdaging om het team door de nieuwe reglementen van 2026 en de samenwerking met Honda te loodsen. Vooralsnog verloopt dat proces moeizaam, gezien de flinke achterstand van de AMR26 op de concurrentie. Met een omvangrijk upgradepakket in Hongarije hoopt het team echter het tij te keren.

In een uitzending van F1TV besprak Montoya de situatie bij Aston Martin. De Colombiaan merkte op dat stercoureur Fernando Alonso steevast zijn vertrouwen uitspreekt in het team. “In het openbaar probeert hij het team volgens mij een beetje aan te sporen, net zoals Max (Verstappen, red.) dat doet: ‘Ik wil blijven, maar jullie moeten beter presteren’,” reageerde Montoya. “En realistisch gezien mag hij ervan uitgaan dat dat gaat lukken; laat dat maar aan Adrian (Newey, red.) en Aston Martin over.”

Kwestie van tijd

Volgens Montoya draait het bij Aston Martin niet om de vraag óf het team succesvol wordt, maar wanneer dat gebeurt. “De vraag is niet óf het gaat lukken, maar wanneer, en of Alonso zich daaraan kan aanpassen. De stap die ze dit weekend kunnen zetten, zal heel belangrijk zijn.” De Colombiaan verwacht dat de nieuwe motor en verdere ontwikkelingen een beter beeld zullen geven van het daadwerkelijke potentieel van het team. “De GP van Hongarije zal nog geen goede weerspiegeling zijn van waar Aston Martin over twee maanden staat. Zodra ze de nieuwe motor hebben en we naar Monza, Bakoe, Madrid en al die andere races gaan, krijgen we een veel beter beeld.”

LEES OOK: Max Verstappen prijst Fernando Alonso: ‘Zie hem het liefst doorgaan tot z’n zestigste’

Montoya ziet Aston Martin het liefst snel aansluiten bij de teams in het middenveld. “Het zou geweldig zijn als ze tegen de tijd dat ze naar Madrid gaan op het niveau van Williams staan, of zelfs in de buurt van Alpine komen. Dat zou prachtig zijn om te zien.” Tegelijkertijd waarschuwde hij dat het geduld van Alonso en teamgenoot Lance Stroll niet onbeperkt is. “Als de auto echt goed wordt, zullen we die twee coureurs nog minstens een paar jaar zien. Maar als de auto niet competitief wordt, zie ik ze misschien allebei vertrekken. De vraag is alleen hoe lang ze dit nog volhouden.”

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.