Lewis Hamilton bewijst in de tweede vrije training voor de GP Hongarije dat het met de snelheid van Ferrari dit weekend in Boedapest wel goed zit. De Brit is de snelste man in de afsluitende sessie van de dag, nadat teamgenoot Charles Leclerc dat al was in VT1. Max Verstappen zit er ook in de tweede training goed bij: vierde.

Het duurt even voordat iedereen in de tweede vrije training de smaak te pakken heeft. In de eerste twintig minuten van de training meldt een flink deel van het veld namelijk problemen met de grip. Zo klaagt bijvoorbeeld WK-leider Kimi Antonelli over het blokkeren van de achterwielen.

De wind is toegenomen in vergelijking met de openingssessie, de baantemperatuur juist gedaald. Dat verklaart een hoop van de problemen bij diverse coureurs, zeker in de laatste bocht. Ondertussen is er één man die niet in actie zal komen: Lance Stroll. Na het probleem in VT1 is zijn auto niet op tijd gereed om in actie te kunnen komen. Opvallend: het issue rechtsachter bij zijn Aston Martin had niet te maken met de zestien upgrades aan de bolide. Het was namelijk juist een oud onderdeel dat dienst weigerde.

Leclerc en Hamilton leiden ondertussen de dans. Pas halverwege de sessie komt daar verandering in. Lando Norris verbetert de snelste tijd, gevolgd door Verstappen op P2. De Nederlander zit er dus lekker bij. Figuurlijk dan, want niet letterlijk: hij klaagt dat er iets is met zijn stoel en de zitpositie in de bolide. Terwijl hij de pits opzoekt, vliegt vervolgens Franco Colapinto met zijn Alpine achterstevoren van de baan in de laatste bocht voor start-finish. De crash van de overigens ongedeerd uitgestapte Argentijn zorgt voor een rode vlag.

Antonelli niet op dreef

Veel tijd gaat er niet verloren, dat scheelt. Eenmaal op de zachte banden voeren de Ferrari’s weer het veld aan. Verstappen raakt op het zachte rubber vervolgens iets, zo rapporteert hij via de boordradio. Het is, naar later blijkt, een onderdeel van de auto van Alonso. Op nagenoeg hetzelfde moment schiet Antonelli in bocht 2 rechtdoor. De Italiaan, die in VT1 de auto afstond aan rookie Fred Vesti, is niet in zijn element tijdens deze sessie.

Als de finishvlag valt, moet Antonelli het doen met P13 (!) Beter vergaat het Verstappen, die als vierde eindigt. Maar de meeste indruk maken de Ferrari-coureurs. Ditmaal is Hamilton de snelste, met anderhalve tiende voorsprong op Leclerc. Op P3 moet Norris een halve seconde toegeve, Verstappen daarachter bijna zeven tienden. En zo sluit Ferrari de vrijdag af als verreweg het beste team.

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