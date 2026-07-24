Aston Martin heeft in de aanloop naar de GP van Hongarije eindelijk het grote upgradepakket geïntroduceerd waar het team al maanden naar uitkeek. De AMR26 is op meerdere belangrijke gebieden aangepast, met ingrijpende wijzigingen aan de voorzijde, de vloer en de achterkant van de auto. Het team uit Silverstone hoopt daarmee de aansluiting te vinden na een bijzonder moeizame eerste seizoenshelft, waarin slechts één punt werd behaald.

De problemen begonnen al vroeg in het jaar, waardoor Aston Martin ervoor koos om prestatiegerichte updates uit te stellen en zich eerst te richten op de betrouwbaarheid van de auto. De vernieuwde voorzijde is volledig herzien met een slankere neus, die beter aansluit op de gewijzigde afmetingen van de voorvleugel en de endplates. De neus is bovendien verlengd aan de punt, waardoor deze verder naar beneden kan hangen. Daarmee volgt Aston Martin een vergelijkbaar concept als McLaren voor 2026 heeft ontwikkeld.

Ook de voorvleugel zelf heeft een nieuwe vorm gekregen. De kenmerkende buitenste ‘vouw’ is verdwenen en de vleugel loopt nu vloeiender omhoog richting de endplates. Die hebben daarnaast een minder driehoekige vorm gekregen en beschikken over een aangepaste onderplaat die verder naar binnen lijkt te buigen. Daarmee wil Aston Martin de luchtstroom rond de voorkant van de auto beter controleren. De wijzigingen gaan gepaard met een vernieuwd pakket aan remluchtkanalen en aangepaste deflectoren boven de voorwielen, waarmee de luchtstromen verder achter de vooras moeten worden verbeterd.

Sterk geüpgradede vloer

Het grootste deel van de ontwikkeling lijkt echter gericht te zijn op de vloer. Aston Martin meldt dat vrijwel elk oppervlak van de vloer is aangepakt, inclusief de voorrand en de elementen die de luchtstroom onder de auto moeten optimaliseren. De eerder gebruikte driehoekige bargeboard-constructie heeft plaatsgemaakt voor een korter, trapeziumvormig ontwerp, terwijl ook de onderliggende elementen opnieuw zijn ontworpen om de uitstroom aan de voorkant en de opwaartse luchtstroom richting de achterkant te verbeteren. Daarnaast is de vloerrand complexer gemaakt om de luchtstroom rond de achterband beter te beheersen. Ook de diffuser is aangepast om meer neerwaartse druk te genereren.

LEES OOK: GP Hongarije vuurdoop voor upgrades Aston Martin: ‘Toekomst is rooskleurig’

Aan de achterkant van de AMR26 zijn eveneens meerdere veranderingen zichtbaar. De luchtinlaat van de sidepod is licht aangepast, terwijl de achtervleugel een korter bovenste element heeft gekregen. Aston Martin heeft bovendien extra vleugelelementen toegevoegd bovenop de achtervleugel, vergelijkbaar met oplossingen die eerder door andere teams werden getest. Volgens het technische document van het team moeten de updates niet alleen meer downforce opleveren, maar ook de luchtweerstand op rechte stukken verminderen en daarmee de balans tussen de verschillende rijmodi verbeteren. Ook de achterwielophanging, remluchtkanalen en interne vleugelelementen zijn aangepast om het nieuwe aerodynamische pakket compleet te maken.

Teambaas en aerodynamicagoeroe Adrian Newey is het brein achter de geüpgradede AMR26 (ANP)

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.