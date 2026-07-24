Charles Leclerc heeft de eerste vrije training voor de GP van Hongarije als snelste afgesloten. De Ferrari-coureur troefde Max Verstappen af, die met de vernieuwde ‘Macarena’-achtervleugel direct een sterke indruk maakte en tweede werd. Lewis Hamilton completeerde de top drie tijdens een sessie waarin ook Aston Martin de langverwachte upgrades introduceerde.

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