Charles Leclerc rijdt naar de snelste tijd tijdens de eerste vrije training voor de GP van Hongarije. Max Verstappen zit er met de vernieuwde ‘Macarena’-vleugel goed bij en noteert de tweede tijd, terwijl Lewis Hamilton derde wordt.

Onder zomerse omstandigheden trappen de F1-coureurs de eerste vrije training af op de Hungaroring. Een aantal vaste coureurs wordt in deze sessie vervangen door testrijders. Zo zien we Ryo Hirakawa in de Haas, Colton Herta bij Cadillac, Paul Aron in de Alpine, Frederik Vesti bij Mercedes en Leonardo Fornaroli in de McLaren.

Op Alpine na heeft elk team upgrades meegenomen naar de laatste race voor de zomerstop. De ‘Macarena’-achtervleugel maakt een opvallende opmars in Hongarije. Ferrari zet op de downforce-gevoelige Hungaroring extra elementen in, terwijl ook Red Bull het concept opnieuw omarmt na eerdere twijfels. McLaren heeft de vleugel eveneens meegenomen, maar houdt het voorlopig bij testwerk tijdens deze vrije training.

De meeste ogen zijn echter gericht op Aston Martin. De geplaagde renstal introduceert hier eindelijk de langverwachte grote upgrades. Door de omvang van de problemen met de AMR26 lag de ontwikkeling de afgelopen maanden vrijwel stil. Nu krijgt de auto een ingrijpende update, die Aston Martin eerder al omschreef als een ‘B-spec’. De volgende grote stap, maar dan op motorisch gebied, volgt direct na de zomerstop tijdens de GP van Nederland in Zandvoort.

Na een half uur zet Max Verstappen de snelste tijd neer. Hij is daarmee de eerste coureur die onder de één minuut twintig duikt. Veel tijd om daarvan te genieten heeft hij niet, want Charles Leclerc doet er kort daarna nog een schepje bovenop en snoept vier tienden van de tijd van de Nederlander af. De Ferrari-coureur noteert een tijd van 1:19.075.

Met nog 23 minuten te gaan wordt de rode vlag gezwaaid. Lance Stroll staat stil met een kapotte achterwielophanging. Op de beelden lijkt het onderdeel spontaan af te breken. Einde oefening voor de Canadees, die de rest van de sessie mist. Zijn teamgenoot Fernando Alonso staat ondertussen lange tijd in de garage vanwege hevige vibraties. Toch weet de Spanjaard nog een bemoedigende dertiende tijd te rijden op de harde band.

Niemand weet de tijd van Leclerc daarna nog te verbeteren, waardoor de Monegask de eerste vrije training als snelste afsluit. Verstappen eindigt als tweede, gevolgd door Hamilton.

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