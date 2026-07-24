Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad oogstten na afloop van de GP van België veel lof doordat zij met een budgetvlucht huiswaarts keerden. Terwijl coureurs als Charles Leclerc en Max Verstappen na het raceweekend in een privéjet stapten, plaatste Lawson een selfie vanuit een voordelige lijnvlucht op sociale media. Voorafgaand aan de GP van Hongarije verklaarde Lindblad die keuze.

“Ik heb niet veel geld, dus ik blijf gewoon met reguliere lijnvluchten reizen”, reageerde de Brits-Zweedse coureur tegenover de pers op de Hungaroring. “Daar is niets mis mee. Zo heb ik het altijd gedaan. Als ik wat geld kan besparen, doe ik dat graag. Dus ja, ik vind het prima om met EasyJet te vliegen”, grijnsde hij. Racing Bulls had de vlucht voor beide coureurs geboekt. “Het team zet ons graag naast elkaar”, lachte Lindblad. “Dat is wel zo gezellig.”

Hechte band

Bovendien had het rijdersduo genoeg te bespreken na afloop van de Belgische Grand Prix. Op Spa-Francorchamps hadden ze immers een fraai duel uitgevochten. Hoewel het er op de baan soms stevig aan toe gaat, benadrukte Lindblad dat hij nog altijd een uitstekende band heeft met zijn teamgenoot. “Ja, we hebben het erover gehad”, bevestigde Lindblad desgevraagd. “We hebben echt een goede band. We raceten hard in Spa, maar toen ik hem (Lawson, red.) na afloop sprak, zei hij gewoon: ‘Goed gedaan, goede race.’ Dat vond ik heel indrukwekkend. Zelf probeer ik altijd hetzelfde te doen.”

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“Ik denk dat we die balans op én naast de baan goed hebben gevonden”, concludeerde Lindblad, die dit seizoen debuteerde in de Formule 1 en in Lawson een goede eerste teamgenoot heeft gevonden. “In de auto vechten we keihard, maar buiten de baan hebben we een hechte band en kunnen we goed met elkaar opschieten. Alle filmpjes die we voor sociale media moeten maken, hebben daar zeker aan bijgedragen.” Racing Bulls is op internet – en vooral onder een jonger publiek – enorm populair geworden dankzij de ludieke video’s die het team deelt. “Als we niet in de auto zitten, zijn we gewoon normale jongens”, besloot Lindblad. “Dan maakt het ons allemaal niet zoveel uit.”

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