George Russell verwacht niet dat Mercedes na de vrije trainingen op vrijdag direct mee kan doen om de poleposition in Hongarije. De Brit sloot beide sessies als vijfde af en ziet dat zijn team nog snelheid tekortkomt. Hoewel Russell vertrouwen heeft dat Mercedes zaterdag een stap kan zetten, maakt vooral Ferrari indruk op hem. “Zij zien er echt sterk uit”, aldus Russell.

George Russell eindigde zowel de eerste als de tweede vrije training als vijfde, maar was allesbehalve tevreden over het gevoel in de auto. Volgens de Mercedes-coureur voelde de Mercedes nog niet zoals hij wilde. “Voor Kimi en voor mij voelde de auto verre van geweldig. We denken dat er nog veel winst te behalen valt. Het waaide behoorlijk hard en de wind lijkt ook weer van richting te veranderen. Dat kan op dit circuit veel verschil maken”, vertelde Russell aan F1TV.

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‘Compleet andere uitdaging’

Hoewel Mercedes nog op zoek is naar de juiste afstelling voor dit weekend, ziet Russell vooral Ferrari als grootste concurrent. De Engelsman merkt dat de Italiaanse renstal de laatste weken een duidelijke stap heeft gezet en verwacht die snelheid ook in Boedapest te zien. “Deze krachtbronnen zijn indrukwekkend op een kort circuit als dit. Na iedere bocht accelereer je met 350 kilowatt en dat vraagt veel van de achterbanden. Als team hebben we dus nog werk te doen, zeker nu Ferrari een stap heeft gezet. Ik heb er vertrouwen in dat we onze problemen kunnen oplossen. We wisten vooral al dat de omstandigheden hier heel anders zouden zijn dan vorige week. Dit weekend is gewoon een compleet andere uitdaging”, concludeerde Russell.

Voor de Duitse renstal verliep de vrijdag bovendien niet volgens plan. Kimi Antonelli kwam alleen tijdens de tweede vrije training in actie, nadat testcoureur Frederik Vesti de eerste sessie achter het stuur kroop. Door de rode vlag na de crash van Franco Colapinto kon de Italiaan geen snelle ronde meer rijden en bleef hij steken op de dertiende plaats. Russell hield ondanks de tegenvallende tijden vertrouwen en ziet in dat het team kan verbeteren. “Het was een vreemde dag voor iedereen. De Hungaroring is fantastisch om te rijden, al zijn er door het nieuwe asfalt behoorlijk wat hobbels. Onze snelheid over één ronde was nog niet waar we die willen hebben, maar in de longruns zagen we er competitiever uit. Waar we bang voor waren, lijkt ook waar te zijn. Ferrari zien er op dit moment erg sterk uit”, aldus Russell.

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