Fernando Alonso kijkt met vertrouwen terug op de eerste vrije trainingen in Hongarije. Aston Martin verscheen op de Hungaroring met een nieuw chassis en volgens de Spanjaard leveren de eerste runs de resultaten op waarop het team had gehoopt. Hoewel de renstal uit Silverstone nog altijd een achterstand heeft op de topteams, ziet Alonso de updates als een belangrijke stap in de ontwikkeling. De tweevoudig wereldkampioen verwacht dat Aston Martin hiermee de aansluiting met de kop van het middenveld kan vinden. “Dit is hopelijk de eerste stap”, aldus Alonso.

Fernando Alonso was na afloop van de vrijdagtrainingen positief over de eerste indruk van de nieuwe Aston Martin. Volgens de Spanjaard bevestigen de verzamelde data dat het team de juiste richting is ingeslagen. “Het voelde goed. Ik denk dat we over het algemeen hebben gekregen wat we verwachtten qua cijfers. Dat is natuurlijk belangrijk voor de toekomst, voor de auto van volgend jaar én voor de upgrades die we dit seizoen nog willen introduceren. Ik twijfel er absoluut niet aan dat Adrian Newey vroeg of laat de beste auto op de startgrid zal leveren”, vertelde Alonso in de paddock na de tweede vrije training.

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‘Positieve sfeer’

Hoewel Alonso tevreden is over de eerste signalen, benadrukt hij dat Aston Martin nog altijd een flinke weg heeft af te leggen. De Spanjaard ziet de nieuwe onderdelen daarom niet als een eindpunt, maar als het begin van een langer ontwikkelingstraject. Toch merkt hij dat de stemming binnen het team de afgelopen weken is verbeterd. “We hebben nog een lange weg te gaan, omdat we zo ver achteraan zijn gestart. Dit is hopelijk de eerste stap van een reeks verbeteringen. We moeten nog stappen zetten met het chassis en ook met de motor, maar er heerst een positieve sfeer binnen het team. Het is belangrijk dat de auto doet wat we vooraf hadden verwacht”, aldus Alonso.

Voor Alonso is het uiteindelijk doel duidelijk: Aston Martin moet zich volgens hem weer kunnen mengen in de strijd aan de kop van het middenveld. De vrijdag in Hongarije maakte hem daarom voorzichtig optimistisch. “We moeten de resultaten nog goed analyseren, maar ik denk niet dat we in de bochten veel tekortkomen ten opzichte van de top van het middenveld. Dat is onze eerste ambitie: bovenaan in het middenveld staan. Ik denk dat we dat tempo in de bochten kunnen volgen. Nu is het vooral belangrijk dat we blijven doorwerken”, benadrukte Alonso.

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