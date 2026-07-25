Vlak voor de zomerstop trekt McLaren nog één keer de lijnen recht op de Hungaroring. Lando Norris eindigt de laatste vrije training voorop, gevolgd door Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Verstappen moet genoegen nemen met de zevende tijd.

In de laatste vrije training voor de zomerstop komt McLaren direct goed uit de startblokken. Oscar Piastri zet de snelste tijd neer, waarna teamgenoot Lando Norris hem voorbijgaat. Net op dat moment gaat de rode vlag uit: bij de Cadillac van Sergio Pérez blokkeren de achterremmen, de auto komt tot stilstand en vat vlam aan de achterzijde.

Met nog iets meer dan een half uur te gaan wordt het veld weer losgelaten op de Hungaroring. Lewis Hamilton snoept met negen duizendsten de snelste tijd af van Norris. Isack Hadjar snelt naar de derde positie.

Net als in de voorgaande sessies worstelen de coureurs met de grip op het asfalt. Geregeld schiet een auto van de baan, met dikke rookpluimen van de Pirelli’s tot gevolg. Zo ook Max Verstappen. De Nederlander zit ruim onder de snelste tijd, maar moet uiteindelijk door gebrek aan grip tijd toegeven in het laatste sectordeel.

Kimi Antonelli is het hele weekend al wat onzichtbaar geweest, maar meldt zich nu in de slotfase van de sessie vooraan het veld, met ruim zes tienden voorsprong op zijn teamgenoot. Dan gaan Norris en Hamilton er nog eens goed voor zitten en duiken beiden onder de tijd van Antonelli.

De sessie eindigt met Norris als snelste, op de hielen gevolgd door Hamilton en Antonelli. Verstappen blijft steken op de zevende positie.

De kwalificatie start vanmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

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