Andrea Stella geeft toe dat McLaren dit seizoen voor het eerst de keerzijde ervaart van zijn status als klantenteam. Na een veelbelovende GP van Miami – met een podiumplaats voor zowel Lando Norris als Oscar Piastri – pakten Canada en Monaco minder gunstig uit. In Montreal moest Norris vervroegd opgeven door een probleem met de versnellingsbak, terwijl McLaren in Monaco opnieuw werd getroffen door een uitvalbeurt als gevolg van motorproblemen.

Volgens Stella wijzen de recente uitvalbeurten erop dat de betrouwbaarheid nog niet op het gewenste niveau zit. Daarbij ziet hij een structureel nadeel ten opzichte van fabrieksteams, al benadrukt hij dat Mercedes HPP daar niet verantwoordelijk voor is. “Nog nooit eerder hebben we het gevoel gehad dat we als klantenteam in het nadeel waren”, aldus de teambaas tegenover de media in het prinsdom. “Laat er geen misverstanden over bestaan: ik denk niet dat wij een lagere prioriteit hebben voor de motorafdeling van Mercedes”, verduidelijkte hij direct.

“Het heeft ermee te maken dat we niet dezelfde mogelijkheden hebben om de krachtbron volledig te integreren en tegelijkertijd betrouwbaarheidsproblemen aan te pakken”, legde Stella uit. “Daarnaast kun je als klantenteam het volledige potentieel van de krachtbron minder goed onderzoeken. Als fabrieksteam heb je bovendien de mogelijkheid om bepaalde chassiscomponenten te testen tijdens lange duurtests van de motor. Er zijn talloze redenen waarom het vanuit motoroogpunt voordelen heeft om een fabrieksteam te zijn. Zeker nu betrouwbaarheidsproblemen door de ingrijpende reglementswijzigingen weer een grotere rol spelen.”

Samenwerking

McLaren onderzoekt inmiddels samen met Mercedes hoe de problemen structureel kunnen worden aangepakt. Stella stelt dat niet alleen afzonderlijke defecten onder de loep worden genomen, maar ook de manier waarop beide organisaties samenwerken. “Die sterke relatie stelt ons in staat om elk onderdeel afzonderlijk te analyseren, ervan te leren en eventuele technische problemen op te lossen”, legde de Italiaan uit. Toch wil Stella voorkomen dat alle aandacht naar Mercedes verschuift. Volgens hem zijn niet alle recente problemen terug te voeren op de motorleverancier en blijft de samenwerking uitstekend.

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“In 2026 spelen er zoveel nieuwe factoren dat we nog intensiever moeten samenwerken dan we al deden”, vervolgde hij. “Die gesprekken zijn enkele maanden geleden al begonnen, maar zoals met alles in de Formule 1 geldt: resultaten laten zich niet van de ene op de andere dag zien. We zijn hier dus al geruime tijd mee bezig en de discussie is bovendien veel breder. Sommige problemen, zoals die met de versnellingsbak van Lando (Norris, red.), zijn volledig aan McLaren toe te schrijven. Daarom wil ik ook volledig eerlijk zijn tegenover onze motorleverancier, met wie we in het verleden al een zeer succesvolle relatie hebben opgebouwd. En die relatie is nog altijd succesvol.”

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