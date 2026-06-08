Fernando Alonso scoorde zondag zijn eerste punt van het seizoen in Monaco. De Spanjaard knokte zich in de race naar een knappe elfde plaats, maar dankzij een tijdstraf voor Sergio Pérez erfde hij uiteindelijk alsnog een plek in de top tien. Alonso kijkt terug op een bijzonder teleurstellende seizoensstart, maar houdt vertrouwen in een ommekeer in de tweede helft van het seizoen. Daarbij rekent hij op de expertise van Adrian Newey, die in Monaco weer in de paddock werd gespot.

Na afloop van de race – toen hij nog niet wist dat hij in de punten zou eindigen – betreurde Alonso in de eerste plaats het bekende gebrek aan snelheid. “Het was zwaar”, verzuchtte hij in de paddock. “We kwamen simpelweg tempo tekort. We waren niet zo snel als gehoopt, maar dat hadden we vooraf eigenlijk al zien aankomen. Bij de starts probeerden we zo agressief mogelijk te zijn; in bocht één, drie en vijf zagen we nog mogelijkheden, maar daarna moesten we genoegen nemen met onze posities. We wachtten op kansen die zich misschien zouden aandienen, en gelukkig gebeurde dat ook: hier een tijdstraf, daar een tijdstraf”, lachte hij. “Als het ons lukt om in de punten te eindigen, ben ik een heel gelukkig man.”

Opmars dankzij Newey

Zijn gebeden werden verhoord toen Sergio Pérez een tijdstraf van tien seconden kreeg voor een valse start. De Spanjaard schoof daardoor op naar P10 en scoorde zijn eerste WK-punten sinds Abu Dhabi vorig jaar. Het toont aan dat Aston Martin nog altijd zicht heeft op een ommekeer. Alonso stelt daarbij zijn vertrouwen in Adrian Newey. De afgelopen weken ontstonden er veel vraagtekens rond de gezondheid van de gevierde Brit. Sinds de seizoensopener in Australië had hij zich immers niet meer in de paddock laten zien. In Monaco was hij echter weer van de partij, gewapend met zijn bekende notitieboek.

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“We zijn overgeleverd aan Adrian Newey“, bevestigde Alonso desgevraagd. “We hebben vertrouwen in ons proces. Om meerdere redenen is het gewoon een ontzettend zware seizoensstart geweest. Niet alleen vanwege de problemen met de motor, maar ook omdat we al achter de feiten aanliepen in Barcelona en Bahrein. Toch hebben we vertrouwen in de tweede helft van het jaar. Het seizoen is nog niet voorbij”, grijnsde hij veelbetekenend. “Wellicht breekt er voor ons straks een heel nieuw seizoen aan.”

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