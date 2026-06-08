Pierre Gasly kijkt teleurgesteld terug op de GP van Monaco, waarin hij naar eigen zeggen werd ‘beroofd’ van een podiumplaats door twee snelheidsovertredingen in de pitstraat. De Alpine-coureur reed zich van P9 knap naar de derde positie, maar viel na twee tijdstraffen van vijf seconden terug naar de zevende plaats. Alpine heeft inmiddels een verzoek tot herziening ingediend, al is het onwaarschijnlijk dat hij zijn podiumplaats terugkrijgt.

Gasly was zichtbaar aangeslagen na afloop van de race. “Op dit moment ben ik gewoon diepbedroefd. Ik weet niet wat ik moet zeggen – ik wil nu even niet praten”, reageerde hij. “Ik heb tien jaar lang keihard gewerkt voor dit moment. We hebben vandaag alles goed gedaan om op dat podium te staan, voor al die fans hier. Dit is zo’n kans die ons om oneerlijke redenen niet mag worden afgenomen.” Hij voegde eraan toe: “Wat er nu gebeurt, klopt niet, en hopelijk kunnen ze de juiste beslissing nemen.”

De Fransman kreeg de straffen voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat met respectievelijk 0,1 en 0,4 km/u, al blijft onduidelijk waarom meerdere coureurs in de race vergelijkbare overtredingen maakten. Onder anderen George Russell, Oscar Piastri en Lewis Hamilton werden ook bestraft, waardoor vraagtekens werden geplaatst bij de exacte meetprocedure bij het inrijden van de pitstraat. Gasly zelf hield vol dat hij correct handelde. “Ik weet zeker dat de snelheid in de auto onder de 60 km/u ligt en ik weet dat ik deze modus in beide gevallen ruim voor de lijn heb geactiveerd”, zei hij. “Het is waarschijnlijk de eenvoudigste instelling die er bestaat in de Formule 1.”

Alpine in actie

Alpine heeft bevestigd dat het een formeel verzoek tot herziening van de straffen heeft ingediend. “De FIA kan het aan de hand van de data zien”, aldus de Fransman. “Hopelijk kunnen we nog wat voor elkaar krijgen. Voor de ceremonie is het te laat, maar een podium is een podium. De afgelopen tien jaar heb ik keihard gevochten voor elke kans.” Ondanks de controverse kon Gasly tevreden zijn over zijn eigen optreden. “Ik zou het niet mijn beste race noemen, ik heb veel goede races gereden”, besloot hij. “Vandaag lukte het me om Norris bij de start in te halen en hem voor ik weet niet hoeveel ronden achter me te houden. En toen natuurlijk Hadjar bij de herstart… het was een goede race, en dit is niet hoe ik het wil afsluiten.”

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De kans is klein dat het aanvechten door Alpine iets oplevert, mede omdat de FIA de pitstraat-situatie vóór het raceweekend met de teams heeft besproken. Verschillende teams hebben hun coureurs daarop gewaarschuwd om behoedzaam de pitstraat in te rijden. Tenzij het team concreet bewijs kan leveren dat het registratiesysteem in de pits defect was of onjuist werd toegepast, lijkt het onwaarschijnlijk dat Gasly zijn podiumplaats terugkrijgt.

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