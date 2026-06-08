Kimi Antonelli siert opnieuw de internationale voorpagina’s na zijn vijfde overwinning op rij in Monaco. Een extra bijzondere zege voor de jonge Italiaan, die vanaf het begin ‘het kroonjuweel’ naar zijn hand zette. Een strijd met Max Verstappen – die eveneens vanaf de eerste startrij vertrok – bleef uit; de race van de Nederlander eindigde al snel in ‘een nachtmerrie’ door een vroege uitvalbeurt. Check hier wat de buitenlandse media nog meer schreven over de GP van Monaco.

In Italië ging vanzelfsprekend veel aandacht uit naar alweer de vijfde zege van Kimi Antonelli. De 19-jarige coureur uit Bologna blijft records breken met Mercedes en zet teamgenoot George Russell ondertussen steeds nadrukkelijker in de schaduw. La Gazzetta dello Sport kroonde Antonelli tot ‘de nieuwe koning van Monaco’, nadat hij de 39e en tevens jongste winnaar ooit werd van de legendarische race. “Op poleposition bevond hij zich op een plek die normaal gesproken is voorbehouden aan de grootste namen uit de Formule 1”, aldus de Italiaanse redacteur van dienst.

“In een race vol verrassingen, waarin Verstappen, Norris, Leclerc, Bottas én Bearman de eindstreep niet haalden, speelde zich vooraan een heel ander verhaal af: de kroning van Monaco’s nieuwe koning.” Antonelli werd op het podium vergezeld door routinier Lewis Hamilton, maar ook door Isack Hadjar. In de Franse pers kreeg de jonge Parijzenaar veel lof voor deze ‘beproeving’. “Om zijn tweede podiumplaats te behalen, en zijn eerste met Red Bull, heeft Hadjar zondag heel wat moeten doorstaan”, schreef L’Équipe. “Zelfs na de finish moest hij nog bijna twee uur wachten op het oordeel van de stewards. Alsof deze race was bedacht door ondeugende geesten om het geduld en de veerkracht van Isack Hadjar op de proef te stellen”, oordeelden de Fransen.

Masterclass Antonelli

De BBC stak eveneens de loftrompet over Antonelli, die de overwinning al bij de start naar zich toe trok. “Hij bleef kalm bij twee starts en nam voor het eerst dit seizoen direct de leiding om vervolgens te domineren. Het was een absolute masterclass waarmee hij zijn status als de waarschijnlijke wereldkampioen onderstreepte, ondanks dat er nog zestien races op de planning staan. Hij kwam goed weg, terwijl het Verstappen in zijn Red Bull naast hem was die bij de start motorproblemen kreeg en door het veld werd ingehaald, voordat hij na een moeizame eerste ronde moest opgeven.”

Onze oosterburen hadden gehoopt op een krachtmeting tussen Antonelli en Max Verstappen, maar een nachtmerrie gooide roet in het eten voor de viervoudig wereldkampioen. “De F1-wereld wachtte op een spannende titelstrijd tussen Antonelli en Verstappen in Monaco, maar die bleef uit”, liet BILD weten. “De Nederlander kwam wel van de startlijn, maar kroop met een slakkengang voort. De concurrentie raasde aan beide kanten voorbij – een nachtmerrie. Terwijl Verstappen zijn Red Bull na slechts één ronde terug naar de garage moest loodsen, behaalde Mercedes-sensatie Antonelli een nieuwe triomf. Met zijn 19 jaar werd hij de jongste winnaar ooit in het prinsdom. Vooraan? Nauwelijks spanning. Maar achter hem brak pure chaos uit. Norris viel uit, Leclerc crashte tegen de muur, Russell kreeg een zware straf – en toen zorgde het asfalt zelf voor een rode vlag.”

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