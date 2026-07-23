Carlos Sainz erkent dat zijn avontuur bij Williams veel moeizamer verloopt dan hij vooraf had verwacht. Waar de Spanjaard hoopte binnen afzienbare tijd om de winst te kunnen vechten, vertelde hij donderdag in Boedapest dat die ambitie voorlopig niet realistisch is. Dat roept vragen op over de toekomst.

Williams verraste in 2025 nog met een competitieve auto, maar is dit seizoen ver teruggevallen. Sainz verzamelde pas zes WK-punten en spreekt van een zwaar, maar leerzaam jaar. “Dat zijn minder punten dan ik had verwacht, ja”, klinkt het eerlijk. “Vorig jaar presteerden we juist beter dan ik had gedacht. En nu, met de nieuwe reglementen, had ik verwacht dat we als team minimaal hetzelfde niveau zouden halen of zelfs een stap voorwaarts zouden zetten.”

Het tegenovergestelde gebeurde echter. “We zien dat er nog veel werk te verrichten is voordat we überhaupt kunnen denken aan vechten met de topteams.”

Toekomst

Ondertussen klinken er geluiden in de paddock dat Sainz wel eens richting de uitgang zou kunnen gaan bij Williams. De tijdlijn voor het winnen van races is immers niet meer wat hij voor ogen had. “Die is met een of twee jaar vertraagd”, stelt hij. “Maar ik zie ook hoe hard er achter de schermen wordt gewerkt bij het team, de visie is er en los van de resultaten van nu heb ik dus nog vertrouwen in het team.”

Toch wil hij met teambaas James Vowles de komende tijd om tafel om zijn toekomst te bespreken. “Ik verwacht wel dat we samen zullen gaan zitten om te praten over de toekomst van het team en van mij.” Zich vastpinnen op die toekomst, wil Sainz nog niet. “Wanneer er duidelijkheid komt? Geen idee.” Net zomin over wat die duidelijkheid dan zou moeten zijn. De vragen blijven dus.

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