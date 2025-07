Ook oud-teambaas Günther Steiner spreekt zich uit over de aanhoudende geruchten rondom Max Verstappen. De Nederlander wordt nog altijd gelinkt aan een overstap naar Mercedes, ook al werd deze week bekend dat Christian Horner niet langer de teambaas is bij Red Bull. Steiner adviseert Verstappen om nog niet naar de Zilverpijlen te vertrekken, voordat hij weet hoe goed het Duitse team de nieuwe reglementen van 2026 heeft geïmplementeerd.

Met het ontslag van Christian Horner als teambaas bij Red Bull deze week is de onzekerheid rondom de toekomst van Max Verstappen bij hetzelfde team nog niet weggenomen. De Nederlander wordt al lange tijd gelinkt aan een overstap naar Mercedes, zeker nadat George Russell onthulde dat kamp-Verstappen wel degelijk gesprekken voert met de Zilverpijlen. Ook oud-teambaas Günther Steiner volgt alle ontwikkelingen rondom de viervoudig wereldkampioen op de voet. De Italiaan zou het wel weten als hij Verstappen was.

Te groot risico

“Ik denk dat Max volgend jaar blijft waar hij nu zit”, voorspelt Steiner tegenover sport.de. “Er gaan dan natuurlijk compleet nieuwe motor- en autoreglementen van kracht. Niemand weet precies waar iedereen zal staan. Om nu een overstap te maken en een langetermijncontract te tekenen, is een veel te groot risico.” Verstappen heeft momenteel een contract tot en met 2028 bij Red Bull, en Steiner ziet geen reden voor de wereldkampioen om deze vroegtijdig op te zeggen.

“Ik denk dat Max zal kijken naar hoe het volgende seizoen van start gaat, naar wie dan de beste auto heeft”, vervolgt de oud-teambaas van Haas. “Natuurlijk heb je als beste coureur van de grid de grootste kans om in de beste auto te komen. Dat is hoe de Formule 1 werkt. Ik denk dat hij het eerst nog even aankijkt en dan zal beslissen wat hij gaat doen.” Of Verstappen inderdaad het advies van Steiner opvolgt, valt nog te zien. De ‘zwager’ van de Nederlander, Nelson Piquet junior, versprak zich namelijk in een podcast en liet zich ontvallen dat Verstappen volgend jaar wel degelijk bij Mercedes rijdt.

