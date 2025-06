George Russell is de enige topcoureur die nog geen contract heeft getekend voor het aankomende seizoen. Toto Wolff spreekt van ‘een kwestie van tijd’ voordat de huidige samenwerking wordt verlengd, al duurt het opvallend lang voordat Russell daadwerkelijk een krabbeltje mag zetten. Wil Mercedes misschien een stoeltje vrijhouden voor het geval Max Verstappen afzwaait bij Red Bull? Russell bevestigt in elk geval dat het team ‘gesprekken voert’ met Verstappen.

George Russell kijkt terug op de beste seizoensstart van zijn carrière. Hij won de afgelopen GP van Canada en bezet een sterke vierde plaats in het kampioenschap, achter Max Verstappen en beide McLaren-coureurs. Toch heeft hij nog geen contract getekend voor 2026. Er gaan geruchten dat er tijdens zijn thuisrace op Silverstone een update volgt, al weet de 27-jarige coureur daar zelf nog niets van. “Van mijn kant is er, denk ik, niets waar ik me zorgen over hoef te maken”, verklaarde hij desondanks tegenover Sky Sports.

Verstappen naar Mercedes?

“Als Mercedes wil je terugkeren aan de top”, lichtte hij toe. “En als je weer vooraan wilt meedoen, moet je zorgen dat je de beste coureurs, de beste ingenieurs en de beste pitcrew hebt. Dat is precies wat we bij Mercedes nastreven.” Zodoende wordt Max Verstappen – met zijn indrukwekkende palmares toch de meest begeerlijke coureur op de grid – al geruime tijd gelinkt aan het stoeltje van Russell. Dat weet de Brit zelf ook.

“Het is normaal dat er gesprekken worden gevoerd met mensen als Verstappen”, zo onthulde Russell. “Maar van mijn kant; als ik presteer, waar zou ik me dan zorgen over moeten maken? Elk Formule 1-team heeft twee stoeltjes”, besloot hij met een knipoog. Verstappen heeft nog een Red Bull-contract tot en met 2028, maar met speciale exit-clausules zou de samenwerking vroegtijdig ontbonden kunnen worden.

Moet George Russell vrezen dat Max Verstappen zijn stoeltje inpikt?

