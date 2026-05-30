Juan Pablo Montoya baarde de afgelopen weken opzien met uitgesproken kritiek op Max Verstappen. Voorafgaand aan de GP van Canada vroeg Martin Brundle de oud-coureur naar zijn verhouding met de Nederlandse F1-coureur, waarop de Colombiaan later in een podcast verklaarde dat hij en Brundle elkaar ‘nooit gemogen hebben’. Hij verduidelijkte dat hij en Verstappen juist goed met elkaar overweg kunnen en er geen sprake is van onderling drama.

Montoya zorgde de afgelopen weken voor opschudding door de FIA op te roepen Max Verstappen te bestraffen voor zijn kritiek op de huidige F1-reglementen. “Je moet respect tonen voor de sport”, zei hij in een podcast van de BBC. “Ik heb er geen problemen mee als een coureur de reglementen niet leuk vindt, maar er zouden consequenties moeten volgen wanneer je op deze manier over je beroep en je eigen sport spreekt. Geef hem zeven, acht strafpunten op zijn rijbewijs. Ik garandeer je dat hij daarna wel anders piept.” Verstappen reageerde tegenover Telesport op de kritiek. “Ik weet niet wat zijn probleem is”, verzuchtte hij. “Ik kan ook heel weinig met iemand die zoveel onzin praat.”

‘Heb Brundle nooit gemogen’

Tijdens zijn rondje over de grid voorafgaand aan de GP van Canada liep Martin Brundle Montoya tegen het lijf. “Je hebt het Verstappen-kamp weer aardig op de kast gejaagd”, stelde de Britse commentator. “Is dat iets nieuws?”, reageerde de Colombiaan koeltjes. In gesprek met een gokplatform lichtte Montoya de interactie toe. “Martin Brundle sprak me aan op de startgrid”, vertelde hij. “Hij heeft mij overigens nooit gemogen en dat gevoel is wederzijds. Hij zei: ‘Ik zie dat je Max hebt geïrriteerd’, waarop ik antwoordde: ‘Dat is niets nieuws’.”

“Nee, er is geen drama tussen Max en mij”, benadrukte Montoya. “Als hij hier boos over is geworden, dan heeft hij meer problemen in zijn leven dan nodig is. We hebben wel eens met elkaar gepraat tijdens races, en eigenlijk kunnen we het best goed met elkaar vinden. We kletsen niet veel, maar we groeten elkaar en ik zeg ook altijd hallo tegen Jos (Verstappen, red.)”, legde Montoya uit. “Ik heb gezegd dat coureurs die de Formule 1 afkraken strafpunten zouden moeten krijgen of gediskwalificeerd zouden moeten worden, net als in elke andere sport. Toen me gevraagd werd of dit ook voor Max gold, zei ik simpelweg: ‘Ja’.”

