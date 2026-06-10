De Grand Prix van Barcelona speelt een bijzondere rol in de carrière van Max Verstappen. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya behaalde hij tien jaar geleden zijn allereerste overwinning in de Formule 1 bij zijn debuut voor Red Bull Racing. Echter, niet ieder bezoek aan Spanje werd een succes. Van uitvalbeurten en podiumplaatsen tot dominante zeges en frustrerende races: een terugblik op de afgelopen tien races van Max Verstappen in Barcelona.

2016: Eerste overwinning

Max Verstappen debuteert in Spanje voor Red Bull Racing en schrijft direct geschiedenis in 2016. Na een crash tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg grijpt de Nederlander zijn kans. Hij houdt Kimi Räikkönen achter zich en wordt met achttien jaar de jongste Grand Prix-winnaar ooit.

Zijn eerste overwinning in zijn carrière tijdens de Grand Prix van Barcelona in 2016 (ANP)

2017: Uitvalbeurt

Een jaar na zijn historische overwinning eindigt de race in Spanje al vroeg voor Max Verstappen. Hij wordt bij de start aangetikt door Kimi Räikkönen en loopt schade op aan zijn ophanging. Daardoor moet hij de auto stilzetten in de pitbox.

Max Verstappen en Kimi Räikkönen raken elkaar bij de start (ANP)

2018: Terug op het podium

Max Verstappen en Kimi Räikkönen komen elkaar weer tegen tijdens de Grand Prix van Spanje in 2018. Door een technische fout bij de Ferrari, kan de Red Bull-coureur de Fin makkelijk voorbijrijden. Ondanks schade aan zijn voorvleugel weet hij als derde te finishen, achter Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Met zijn trofee voor de derde positie (Red Bull)

2019: Mercedes dominant

Bij de start pakt Max Verstappen direct de derde positie ten koste van Sebastian Vettel. De Nederlander rijdt vervolgens onbedreigd naar het podium, achter de dominante Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Max Verstappen houdt Sebastian Vettel en Charles Leclerc achter zich (Red Bull)

2020: Treetje hoger

Max Verstappen haalt Valtteri Bottas direct in bij de start in 2020 en rijdt lange tijd op de tweede plaats. Lewis Hamilton blijkt uiteindelijk te sterk, waardoor de Nederlander genoegen moet nemen met de tweede positie.

Max Verstappen en zijn monteurs (Red Bull)

2021: Max vs Lewis

Max Verstappen begint op Circuit de Catalunya vanaf de eerste startrij. Na een sterk begin moet hij tóch tevreden zijn met een tweede plek, want Lewis Hamilton – die op een andere strategie zat – wint de race alsnog.

Max Verstappen en Lewis Hamilton in gevecht (Red Bull)

2022: Revanche

Max Verstappen belandt vroeg in de race in het grind na een fout in bocht vier. Ondanks DRS-problemen knokt hij zich terug. Wanneer raceleider Charles Leclerc uitvalt met technische problemen, ligt de weg naar de overwinning op, na een kort gevecht met George Russell overigens.

Zijn overwinning in 2022 (Red Bull)

2023: Foutloos

Carlos Sainz probeert Max Verstappen bij de start onder druk te zetten, maar zonder succes. De Nederlander controleert de race van start tot finish en wint overtuigend in 2023, waardoor het voor hem een foutloze race is.

Max Verstappen met zijn monteurs en Adrian Newey (Red Bull)

2024: Drie op een rij

Hoewel het tijdens de start lijkt alsof Lando Norris en Max Verstappen als eerste uit de bocht komen, is daar opeens George Russell. Toch slaat de meervoudig wereldkampioen van Red Bull snel terug. Hij verzekert zich van zijn derde opeenvolgende overwinning in Barcelona.

Zijn derde overwinning in Barcelona op rij (Red Bull)

2025: Frustraties

Wat een lange tijd een podiumklassering lijkt te worden, eindigt in frustratie. Bij de herstart na een safety car-situatie verliest hij bijna de controle over zijn auto, waardoor Charles Leclerc hem gemakkelijk inhaalt. Daarna raakt hij in gevecht met George Russell, waarbij Verstappen zijn frustratie de vrije loop laat en de Brit aantikt. Voor zijn actie krijgt de Nederlander een tijdstraf, wat hem uiteindelijk terugzet naar de tiende plaats.

De viervoudig wereldkampioen in gevecht met Lando Norris en George Russell (Red Bull)

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