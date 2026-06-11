Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft toegegeven dat hij ‘gemengde gevoelens’ had bij het podiummoment na de GP van Monaco, waar Kimi Antonelli zijn vijfde overwinning op rij vierde. Terwijl de jonge Italiaan met een dominante zege zijn voorsprong in het kampioenschap verder uitbreidde, kende teamgenoot George Russell juist opnieuw een zwaar weekend zonder punten. Toch verscheen Wolff na afloop zelf op het ereschavot namens Mercedes.

Russell viel buiten de top tien na twee straffen en zag zijn achterstand in het wereldkampioenschap oplopen tot 68 punten op Antonelli, na twee opeenvolgende races zonder score. Tot overmaat van ramp werd hij in de WK-stand ingehaald door oud-teamgenoot Lewis Hamilton, die namens Ferrari als tweede was geëindigd. Daarmee werd het contrast binnen het Mercedes-kamp des te groter, iets wat ook Wolff niet onberoerd liet.

Gemengde gevoelens

Hij gaf toe dat het vieren op het podium na zo’n contrastrijke race voor zijn coureurs hem een ongemakkelijk gevoel gaf. Het was bovendien niet het oorspronkelijke plan dat de teambaas en CEO zelf het podium zou betreden. “Ik heb al tien jaar niet meer op het podium gestaan, omdat het altijd moeilijk is om een balans te vinden tussen de ene kant van de garage die blij is en de andere die dat niet is”, aldus Wolff tegenover de aanwezige media. “Vandaag kon ik er niet onderuit, want het bestuurslid dat eigenlijk de trofee in ontvangst zou nemen, moest zijn vlucht halen. Toen zei het team: ‘Je moet zelf gaan, je woont hier tenslotte.’ Toch had ik gemengde gevoelens bij het daar staan.”

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Wolff betreurde de manier waarop het weekend van Russell was verlopen en verwees daarbij naar de reeks tegenslagen die de Brit de afgelopen races heeft gekend. “De race in Montreal had hij (Russell, red.) moeten winnen”, gaf de Oostenrijker toe. “We hebben hem in de steek gelaten. En in Monaco hadden we waarschijnlijk nog een podiumplaats kunnen behalen als we geen straf hadden gekregen”, besloot hij teleurgesteld.

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