Kimi Antonelli geldt op dit moment als de nieuwe ster van de Formule 1. De Italiaan won de laatste vijf races op rij. Tegelijkertijd verkeert zijn Mercedes-teamgenoot George Russell in een vormcrisis. Ook in Monaco scoorde hij geen WK-punten en het verschil tussen beiden in de WK-stand bedraagt inmiddels 68 punten. Toch stelt teambaas Toto Wolff: “Ik kan me geen beter rijdersduo voorstellen dan het duo dat we momenteel hebben.”

Of een line-up Max Verstappen-Kimi Antonelli voor Mercedes niet beter zou zijn, komt niet aan de orde. De Oostenrijker is vooral in zijn nopjes met de steile leercurve die Antonelli de afgelopen maanden heeft laten zien. Hij waakt echter voor te hoge verwachtingen.

“Laten we gewoon genieten van de onbevangen prestaties van een van de grootste talenten die ik ooit heb gezien”, zegt Wolff tegen het Oostenrijkse Blick. Om er vervolgens zelf nog een schepje bovenop te gooien: “Na Lewis hebben we nu een nieuwe wereldwijde rockster bij Mercedes. Kimi Hij weet de massa te enthousiasmeren. Van jong tot oud. Het maakt niet uit welk geslacht hem aanmoedigt.”

Gevraagd of die snel groeiende populariteit ook een keerzijde heeft, zegt Wolff: “Ja, we kunnen niet meer samen uit eten in een restaurant. Meteen vormen zich rijen met mensen die een handtekening willen. Dan is het gedaan met de rust en privacy.”

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