Ook voor Toto Wolff kwam het huidige succes van zijn coureur Andrea Kimi Antonelli als een verrassing. Hoewel de Mercedes-teambaas al vroeg het talent bij de Italiaan zag, en hem daarom opnam in het opleidingsprogramma van de Zilverpijlen, was de enorme ‘kalmte en structuur die hij in zijn racestijl heeft gebracht’ na de afgelopen winterstop toch onverwacht. Wolff wijst dit dan ook aan als sleutel tot de opmars van Antonelli: “Zijn mentaliteit en houding zijn belangrijke redenen voor zijn succes”.

Andrea Kimi Antonelli verbaasde vriend en vijand met zijn dominante zegereeks tussen de afgelopen Grands Prix van China en Monaco. Ook tijdens de laatste race in België stond de Italiaanse coureur op de hoogste trede van het podium, waardoor de teller alweer op zes zeges staat. Voor teambaas Toto Wolff kwam de zegereeks van zijn jongere coureur ook als een verrassing.

LEES OOK: Toto Wolff denkt nog niet aan team orders: ‘Zou coureurs nooit een zege afnemen’

De Oostenrijker vergelijkt de eerste twee seizoenen van Kimi Antonelli in de Formule 1. “Zijn eerste seizoen verliep zoals verwacht”, vertelt Wolff aan de media. “Er waren geweldige momenten waarop zijn talent tot uiting kwam, en momenten die erg moeilijk waren – je weet wel, die lange periode zonder resultaten halverwege het seizoen – precies zoals verwacht. Na de winterstop, ook zoals verwacht, kende hij de omgeving en de druk; kende hij de eisen die het team stelde op technisch en marketinggebied, en wist hij op welke circuits we zouden gaan racen.”

Toch stond ook de Mercedes-teambaas voor een verrassing in 2026. “Maar wat niemand had verwacht, is de kalmte en structuur die hij in zijn racestijl heeft gebracht”, legt Wolff uit. “Bij Kimi zag je tijdens de nabespreking geen verschil in emoties, of de sessie nu goed of slecht was verlopen. Het is puur zakelijk. Wat is het probleem? Hoe lossen we het op? Hoe gaan we verder? En dat is nieuw. En ik denk dat dat de reden is waarom je, weet je, bijna nooit die enorme opwinding ziet die een 19-jarige normaal gesproken zou hebben als hij wint.”

Wolff wijst drijfveer achter succes Antonelli aan

Ook wanneer de 19-jarige Kimi Antonelli moet omgaan met een tegenvallende race – zoals zijn uitvalbeurt in Barcelona – blijft hij kalm en zakelijk, zo onthult Wolff. “Wanneer hij geen resultaten boekt, zoals in Barcelona of Silverstone, kwam hij terug naar de pit en was hij degene die tegen het team zei: ‘Nou, dit is een mechanische sport, dit soort dingen kunnen gebeuren’. En dat op zijn negentiende! Dat is heel, heel indrukwekkend om te zien. En ik denk dat deze mentaliteit en deze houding waarschijnlijk een van de belangrijkste drijfveren zijn waardoor zijn talent al zo vroeg in zijn carrière tot uiting is gekomen.”

Lees hier alles over de GP Hongarije

NU ONLINE: 45 pagina’s Racespecial GP België: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.