Towel-gate. Zo hebben fans de actie van Kim Kardashian na afloop van de GP van Monaco gekscherend genoemd. De realityster, die vermoedelijk op uitnodiging van Lewis Hamilton en Ferrari het raceweekend bezocht, werd gefilmd terwijl ze onwetend de handdoek van Kimi Antonelli van de grid griste om zichzelf ermee op te frissen. Mercedes speelt slim in op de virale beelden en plaatste een ludiek filmpje op sociale media.

Woensdagavond verscheen het filmpje op de teamkanalen van Mercedes. “Ik vroeg me af of je mijn handdoek hebt gezien”, zegt Kimi Antonelli in de camera. Vervolgens wordt ook George Russell gevraagd of hij de handdoek van zijn teamgenoot heeft gezien. “Nee”, reageert de Engelsman verbouwereerd. Tot slot zien we Antonelli zijn handen wassen. Zoekend naar iets om zich mee af te drogen, richt hij zich opnieuw tot de camera: “Gast, waar is mijn handdoek?”

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De aanwezigheid van Kardashian in de F1-paddock zorgde internationaal voor veel ophef, niet in de laatste plaats omdat de Amerikaanse vermoedelijk een relatie heeft met Lewis Hamilton. Veel racefans waren weinig onder de indruk van haar aanwezigheid. Zo was Towel-gate koren op de molen voor critici die zich storen aan alle VIP’s die zich voor en na Grands Prix op de grid begeven. Ook in de aanloop naar de GP van Barcelona-Catalonië hield het handdoekdebuut de paddock in zijn greep. Tijdens de FIA-persconferentie werd Antonelli nog eens gevraagd of hij zijn handdoek al had teruggevonden. “Nee, ik ben er nog steeds naar op zoek”, grapte hij.



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