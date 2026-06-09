De voorbije GP van Monaco was een spectaculair raceweekend, met rode vlaggen in vrijwel iedere sessie en een eerste Grand Slam voor Kimi Antonelli. Toch ging ook veel aandacht uit naar alles wat zich naast de baan afspeelde; vooral de aanwezigheid van realityster Kim Kardashian haalde internationaal de krantenkoppen. Fans zijn verdeeld over de mediastorm rond de Amerikaanse, die vermoedelijk een relatie heeft met Lewis Hamilton en het weekend doorbracht met Ferrari.

De aanwezigheid van Kim Kardashian tijdens de GP van Monaco was wereldnieuws. Duidelijk is dat haar komst goede publiciteit oplevert voor de Formule 1; alleen al op Instagram bereikt ze een publiek van 345 miljoen volgers. Toch vragen veel racefans zich af waarom er zoveel aandacht uitgaat naar de VIP’s in de paddock, terwijl zij zich weinig lijken te interesseren in de koningsklasse. Zo probeerde presentator Martin Brundle tijdens zijn populaire grid walk voor Sky Sports de aandacht van Kardashian te trekken, maar werd hij – tot ongemak van veel kijkers – straal genegeerd.

Na afloop van het weekend ging een nieuwe video viraal. Een fan had gefilmd hoe Kardashian de handdoek van racewinnaar Kimi Antonelli van de grid pakte om zichzelf ermee op te frissen. Het leidde tot veel kritiek vanuit het F1-publiek.

‘Steunt mij elke dag’

Lewis Hamilton, die de afgelopen maanden regelmatig werd gesignaleerd in het gezelschap van Kardashian, werd door de media uiteraard gevraagd naar haar aanwezigheid. “Het is fantastisch dat zij (Kardashian, red.) er dit weekend bij was”, reageerde hij. “We krijgen zoveel steun, ook van mijn vrienden; de opkomst is werkelijk ongelooflijk.” Daarmee verlegde hij de aandacht naar de andere toeschouwers in Monaco. “Ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen. Het is geweldig om goede mensen om je heen te hebben – mensen die je steunen – en zij doet dat elke dag.”

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Ook tijdens de sessies werd Kardashian meerdere keren in beeld gebracht door de F1-regie, tot ergernis van een deel van de trouwe kijkers. Vorig jaar klonk tijdens de GP van Singapore al kritiek op de aandacht voor vriendinnen van coureurs en andere beroemdheden. “Ik vind dat ze soms iets te ver gaan met het tonen van beroemdheden en partners van coureurs”, zei Carlos Sainz destijds. “Daardoor mist de regie soms belangrijke actie op de baan.” Een woordvoerder van de Formule 1 pareerde de kritiek: “Onze focus ligt altijd op het tonen van de raceactie. Tegelijkertijd willen we ook de sfeer van het evenement overbrengen, inclusief de bijzondere gasten en locaties waar we racen.” Toch werden reactieshots in de daaropvolgende races spaarzamer en leek de regie zich meer te richten op het circuit.

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