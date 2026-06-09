Lewis Hamilton deelde afgelopen weekend het podium met Kimi Antonelli en Isack Hadjar. De jonge Mercedes-coureur beklom in Monaco de hoogste trede na alweer zijn vijfde overwinning op rij. Hamilton, die meer dan twee keer zo oud is als Antonelli, is verheugd dat de ‘fenomenale’ Italiaan zo uitblinkt en kijkt nieuwsgierig naar wat de toekomst voor hem in petto heeft. Zelf blijft hij vastberaden om Ferrari naar een hoger plan te tillen.

Na afloop van de race in Monaco werd Hamilton – die op P2 was geëindigd – gevraagd naar de overwinning van Antonelli. De 19-jarige coureur werd iets meer dan een jaar geleden aangewezen als zijn opvolger bij Mercedes. In zijn debuutjaar kende Antonelli pieken en dalen, met podiumplaatsen in Canada, São Paulo en Las Vegas, maar ook enkele races waarin hij ver buiten de punten eindigde. In 2026 verkeert hij echter in bloedvorm en gaat hij – ondanks zijn beperkte ervaring – uitstekend om met de druk van een titelstrijd. Met vijf zeges op rij heeft hij inmiddels een voorsprong van 66 punten opgebouwd op zijn naaste belager, Lewis Hamilton.

“Ik denk dat het prima is dat wij concurrenten het over elkaar hebben”, aldus Hamilton tegenover de pers in het prinsdom. “Ik weet niet hoeveel ik nog kan zeggen dat ik niet al eerder heb gezegd. Antonelli doet het fenomenaal. Hij heeft een geweldig team om zich heen, met Bono (Peter Bonnington, race-ingenieur, red.), Toto Wolff en de rest van het team. En ik ben erg blij om te zien dat zij doen waar ze goed in zijn.” Hamilton veroverde zelf zes wereldtitels met Mercedes en werkte twaalf jaar lang nauw samen met Bonnington.

Toekomst

Ook bij Ferrari begint hij steeds beter zijn draai te vinden. Na een teleurstellend 2025 stond hij dit seizoen al twee keer op het podium en bezet hij momenteel de tweede plaats in de WK-stand, vóór Mercedes-coureur George Russell en teamgenoot Charles Leclerc. Ferrari kan zich voorlopig nog niet meten met de dominante Silberpfeile, maar de opmars van Antonelli werkt wel motiverend voor Hamilton en consorten.

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“Dat hij op dit moment op zo’n hoog niveau presteert, is fantastisch om te zien”, vervolgde de Brit. “Het werkt voor mij en voor iedereen enorm motiverend. Daarbij is hij pas 19 jaar, dus ik ben benieuwd wat de toekomst hem nog kan brengen. Natuurlijk ga ik er alles aan doen om hem dit jaar bij te benen. Het is een voorrecht om hiervan getuige te zijn en om samen met deze twee jonge gasten op het podium te staan. Het doet me denken aan mijn eigen debuutjaar in 2007.”

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