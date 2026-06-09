George Russell is na de GP van Monaco teruggezakt naar de derde plaats in het wereldkampioenschap. Na een probleem in Q3 kwalificeerde de Engelsman zich als zesde, terwijl hij in de hoofdrace – mede door een tijdstraf – nog enkele plaatsen verloor en daardoor buiten de punten eindigde. Teamgenoot Kimi Antonelli won ondertussen zijn vijfde Grand Prix op rij. Het gat in de WK-stand bedraagt inmiddels 68 punten, maar toch blijft Russell overtuigd van zijn kansen.

Na afloop van de race werd hem gevraagd of de voorsprong van Antonelli te groot is voor een inhaalslag. “Nee, dat is hij niet”, reageerde de Brit stellig. “Kijk maar naar Max Verstappen vorig jaar.” De Nederlander moest na de zomerstop ruim 100 punten goedmaken op de toenmalige WK-leider, Oscar Piastri. Tijdens de seizoensfinale streed hij echter nog voor zijn vijfde titel op rij, een eer die hij uiteindelijk met slechts twee punten verschil verloor.

“Ik moet mezelf er gewoon uit zien te werken”, aldus Russell. “Ik snap niet hoe we steeds weer in dezelfde positie terechtkomen. Er zijn zeker dingen die ik moet verbeteren, maar ik weet wat ik kan in een weekend zonder problemen.” De resultaten van de afgelopen Grands Prix schrijft hij toe aan pech. “Ik heb nog steeds veel vertrouwen in mezelf en weet wat ik kan. Ik denk dat we nog niet eens dertig procent van het seizoen hebben gehad, al zijn er wel veel punten verloren gegaan.”

Reeks pech

Voor de Mercedes-coureur, die in de aanloop naar 2026 als favoriet werd gezien, zijn de tegenslagen soms moeilijk te verwerken. “Ik heb in mijn carrière een aantal dieptepunten gekend, met misschien twee of drie slechte races achter elkaar qua persoonlijke prestaties”, lichtte hij toe, “maar zo’n reeks heb ik nog nooit meegemaakt. Dit gebeurde niet toen we voor P4 of P3 streden. Nu ik eindelijk over een competitieve auto beschik, voelt het extra pijnlijk, maar er is nog een lange weg te gaan.”

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“Ik heb nog steeds veel vertrouwen in mezelf”, onderstreepte de Brit. “En ik geloof ook dat we dit jaar nog zullen vechten om de overwinning. Daarbij zie ik geen reden waarom we ook volgend jaar niet competitief kunnen zijn, maar op dit moment is het gewoon erg lastig.” Hij is ervan overtuigd dat de situatie evenwichtiger zou zijn geweest als hij meer geluk had gehad, al geeft hij ook toe dat zijn jongere teamgenoot uitermate goed presteert. “Als het allemaal iets meer in balans was geweest, zou het veel spannender zijn geweest”, merkte hij op. “Natuurlijk doet Antonelli het geweldig, maar ik denk dat ik minstens twee zeges extra zou moeten hebben.”

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