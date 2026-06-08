Marco Antonelli sprong zondagavond na de Grand Prix van Monaco samen met zijn zoon Kimi de haven in om de vijfde zege op rij te vieren . Kimi Antonelli ligt op koers om – na Giuseppe Farina in 1950 en Alberto Ascare in 1952 en 1953 – de derde Italiaanse wereldkampioen Formule 1 in de geschiedenis te worden. Maar volgens Marco Antonelli is zijn zoon nog niet van hetzelfde niveau als Max Verstappen, zo vertelt hij in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine.

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vertelt Marco Antonelli uitgebreid over de sportieve machtsgreep van zoon Kimi in de Formule 1. Haal het magazine nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland. Lees hieronder alvast een korte passage uit het interview.

– Omdat Kimi nog zo jong is en nu al zo succesvol, wordt hij vaak vergeleken met Max. Wat vindt u eigenlijk van die voortdurende vergelijking?

Marco Antonelli: “Max is een fijne jongen met een vriendelijk karakter. Hij is bovendien een vriend van ons. We runnen allebei ook een Mercedes GT3-team. Maar het is nog te vroeg om Kimi met Max te vergelijken. Natuurlijk is er een duidelijke overeenkomst: ze zijn allebei snel. Alleen is Max al een viervoudig wereldkampioen, terwijl Kimi nog een lange weg te gaan heeft om te bereiken wat Max inmiddels heeft gepresteerd. Ik hoop dat hij daar ooit in de buurt komt, maar in deze fase van zijn carrière is Max vooral een voorbeeld voor hem.”

Marco Antonelli vervolgt: “Het is mooi om te zien dat ze een goede band hebben. Max en Kimi spreken elkaar vrijwel ieder weekend. Tegelijkertijd is het duidelijk dat Max op dit moment als coureur nog op een ander niveau zit.”

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