Gaat Max Verstappen nu wel of niet naar Mercedes? Hoewel er nog geen officieel bericht is uit zowel kamp-Verstappen als vanuit de Zilverpijlen zelf, heeft Verstappens ‘zwager’ Nelson Piquet junior zich laten ontvallen dat de Nederlander volgend jaar waarschijnlijk voor Mercedes zal rijden. De wereldkampioen zou dan de teamgenoot van rookie Andrea Kimi Antonelli worden.

Oud-Formule 1-coureur Nelson Piquet junior was te gast in de Pelas Pistas-podcast, waar uiteraard ook de toekomst van zijn ‘zwager’ Max Verstappen in de Formule 1 ter sprake kwam. Verstappen heeft een relatie met Kelly Piquet, de zus van Piquet junior. Toen het gesprek kwam op de kansen van Mercedes in 2026, het jaar waarin de nieuwe reglementen van kracht gaan, versprak de oud-Formule 1-coureur zich.

LEES OOK: ‘Ontslag Horner mogelijk door verkoop Thais meerderheidsaandeel in Red Bull’

“Er zijn dit jaar weekenden waarin dingen gewoon niet goed werken voor Mercedes”, begint Piquet junior zijn analyse van de Zilverpijlen. “Daar kan nu eenmaal niet zoveel aan gedaan worden. Eén van hun coureurs is een rookie, die helaas werd geraakt door Isack Hadjar afgelopen weekend (op Silverstone, red.). In ieder geval was het niet een goed weekend voor Mercedes. Maar wie weet wat er volgend jaar gaat gebeuren, wanneer Max er rijdt.”

‘In augustus een besluit’

Uiteraard werd Piquet junior gelijk door de presentator van de podcast geconfronteerd met zijn verspreking. De zoon van wereldkampioen Nelson Piquet benadrukte vervolgens dat er nog geen contract is ondertekend, maar dat Mercedes wel een logische keuze zou zijn voor zijn ‘zwager’. Piquet junior ziet Verstappen in ieder geval geen sabbatical nemen. “Hij zal sowieso racen in de Formule 1 in 2026”, vervolgt de oud-coureur. “Ik denk dat hij in augustus een besluit neemt.”

Mocht Verstappen inderdaad voor Mercedes kiezen, dan weet Piquet junior ook wel wie de Nederlander dan als teamgenoot krijgt. “Dat wordt dan Kimi Antonelli. Als Max daarheen vertrekt, dan wordt zijn teamgenoot Antonelli.” Eerder zei huidig Mercedes-coureur George Russell er echter alle vertrouwen in te hebben dat hij ook volgend jaar bij de Zilverpijlen rijdt. “De kans dat ik echter volgend jaar niet bij Mercedes zit, is uitzonderlijk klein”, zei de Brit in Silverstone nog.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.