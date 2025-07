Op woensdagochtend kwam het bericht naar buiten dat Red Bull Christian Horner heeft ontslagen als teambaas. Hoewel er al enige tijd interne spanningen waren binnen het Oostenrijkse team, kwam het nieuws toch enigszins onverwacht. Meerdere bronnen melden echter nu dat Horners plotselinge vertrek wel eens te maken kan hebben met de verandering in de eigendomsstructuur van het moederbedrijf van Red Bull.

Documenten die in Oostenrijk zijn ingediend tonen namelijk aan, zo meldt PlanetF1, dat Chalerm Yoovidhya, Thaise miljardair en mede-eigenaar van Red Bull GmbH, zijn persoonlijke aandelenbelang in Red Bull heeft beëindigd. Hierdoor is de eigendomsstructuur van het bedrijf vorige maand veranderd. Yoovidhya was meerderheidsaandeelhouder van Red Bull, maar volgens documenten van het Regionale Gerechtshof van Salzburg is het persoonlijke belang van twee procent van Yoovidhya verwijderd en overgedragen aan Fides Trustrees SA, een onafhankelijk Zwitsers trustbedrijf.

LEES OOK: VIDEO: Horner neemt afscheid van het Red Bull-personeel: ‘Kwam voor mij als een schok’

Hierdoor is de Yoovidhya-familie voor het eerst in de geschiedenis van Red Bull GmbH geen grootaandeelhouder. Er wordt over het algemeen aangenomen dat het meerderheidsdeel in Red Bull van de familie Yoovidhya ertoe heeft bijgedragen dat Christian Horner vorig jaar zijn baan heeft kunnen behouden. De Brit lag toen onder vuur, na de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke medewerker. Horner werd later wel vrijgesproken.

Bescherming kwijt

Terwijl het Oostenrijkse deel van het bedrijf, onder Mark Mateschitz, al de steun in Horner opgaf, bleef de Thaise kant achter Horner staan. Hierdoor mocht de Brit aanblijven. De verandering in de eigendomsstructuur bij het Oostenrijkse bedrijf heeft wellicht geleid tot een nieuwe beslissing over de toekomst van Horner, en, doordat Yoovidhya niet langer grootaandeelhouder was, raakte de Brit dit keer zijn bescherming kwijt.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.