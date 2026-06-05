Isack Hadjar veroorzaakt de eerste rode vlag van het weekend in Monaco. De Fransman verloor zijn auto in de eerste vrije training bij het uitgaan van zwembad. Hadjar probeerde zijn auto nog te redden, maar tevergeefs. Voor de Red Bull-coureur betekent het een vroegtijdige stop, met kostbare tijd die nu verloren gaat.

Bij ingaan van bocht vijftien breekt de auto van Isack Hadjar uit, waardoor hij hem bij het uitgaan van zwembad verliest. De bolide komt in de vangrail terecht met een gebroken achterwielophanging tot gevolg. Hadjar zelf geeft over de boordradio aan dat hij niet begrijpt wat er precies is gebeurt. Bekijk hier de video:

"I'm sorry!" 😢



Here is the crash which brought Isack Hadjar's FP1 to a premature end! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mkTiXR7kKT — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

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