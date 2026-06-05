Dit weekend staan Max Verstappen en consorten aan de start van de GP van Monaco. Het is de eerste keer dat auto’s voor 2026 kennismaken met de straten van het prinsdom. Opvallend genoeg heeft de organisatie ervoor gekozen om geen Straight Mode-zones aan te wijzen. Daarmee heeft de FIA het gebruik van actieve aerodynamica uitgesloten. Donderdag werd duidelijk dat de F1-teams de systemen rond de vleugels hebben herzien voor Monaco. Een greep uit de bizarre oplossingen.

Onder meer Mercedes en Red Bull hebben gekozen voor een reeks opvallende minispoilers bovenop de centrale actuator van de achtervleugel. De technische reglementen schrijven voor dat carrosseriedelen moeten passen binnen specifieke volumes boven de actuator-behuizing. Het moge duidelijk zijn: ondanks het verdwijnen van actieve aerodynamica in Monaco zoeken teams nog altijd naar manieren om extra prestaties te vinden. Maximale downforce is daarbij cruciaal op het nauwe stratencircuit.

Creatieve oplossingen

McLaren heeft eveneens een alternatieve aanpak gevonden, terwijl Cadillac de behuizing van de actuator zelfs volledig heeft verwijderd. Ook bij Racing Bulls en Alpine zijn duidelijke aanpassingen te zien. Het onderstreept hoe teams elk reglement tot op de millimeter proberen uit te buiten voor marginale winst. Juist in Monaco, waar luchtweerstand nauwelijks een rol speelt door het ontbreken van lange rechte stukken, is maximale grip essentieel.

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De zogeheten Straight Mode, die in 2026 het oude DRS-systeem vervangt, laat vleugels bewegen om luchtweerstand te verminderen, maar alleen in specifieke zones op rechte stukken. De coureurs verliezen daarbij een aanzienlijke hoeveelheid neerwaartse druk, waardoor de auto’s instabieler worden. Op de korte rechte stukken van Monaco, waar de baan veelal een lichte kromming heeft, kan dat voor gevaarlijke situaties zorgen. Zodoende ontbreekt Straight Mode tijdens ‘het kroonjuweel’.

Red Bull-vleugel in Monaco (ANP) McLaren-vleugel in Monaco (ANP) Alpine-vleugel in Monaco (ANP) Mercedes-vleugel in Monaco (ANP)

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