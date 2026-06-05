Audi verschijnt dit weekend tijdens de Grand Prix van Monaco met een speciale livery. De gebruikelijke rode accenten maken plaats voor gele details op de sidepods en de achtervleugel. Met de aangepaste kleurenstelling brengt het team een eerbetoon aan Tazio Nuvolari, een van de grootste autocoureurs uit het vooroorlogse tijdperk.

Audi heeft hun rode kleuren voor dit weekend in Monte Carlo ingeruild voor geel. De nu geleringen verwijzen naar de Auto Union-racewagens waarmee Tazio Nuvolari in de jaren dertig successen behaalde. De Italiaan, beter bekend als ‘The Flying Mantuan’ won in 1932 de vierde editie van de Grand Prix van Monaco voor Alfa Romeo. Zijn bijnaam heeft hij te danken aan zijn hoge snelheid en zijn afkomst uit de Italiaanse stad Mantua. Niet alleen de auto krijgt een nieuw uiterlijk. Ook Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto verschijnen in Monaco met speciale racepakken die aansluiten bij de historische kleurenstelling van Audi.

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Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto in de speciale livery-racepakken voor de GP van Monaco (Audi)

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