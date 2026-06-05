Met een bijzondere ceremonie vierde McLaren donderdag alvast in Monaco de duizendste GP van het team, met daarbij een rol voor huidig wereldkampioen Lando Norris. Die heeft van alle coureurs van het team het vaakst gereden voor McLaren. “Een hele eer”, vindt de Engelsman.

“Het was mijn droom om Formule 1 te rijden en dan het liefste voor McLaren”, herinnert Norris zich van vroeger. “Dat zoiets dan uitkomt, is al geweldig. En dat ik dan van alle coureurs het vaakste een race heb gereden, is een gek idee. Ik ben niet zo van de statistieken, maar dit is wel een mooie statistiek. Om je eigen naam te zien tussen al die grote namen die voor McLaren hebben gereden, is bijzonder.

McLaren bracht donderdag aan het einde van de middag de huidige auto samen met de allereerste auto en dat leverde bijzondere taferelen op. Een van de aanwezige oud-coureurs was bijvoorbeeld Mika Häkkinen. De Finse McLaren-grootheid mocht zelfs instappen en de oude bolide de sporen geven op het circuit.

Lees ook: Max Verstappen: ‘Voor een zege moet er nog veel gebeuren’

Ook Norris genoot ervan, zoals hij zich naar eigen zeggen sowieso bewust is van de rijke historie van zijn team. “Dat ik onderdeel mag zijn van het succes van McLaren is een eer, echt waar”, zegt hij. “Ik voel me een geluksvogel en ik zal mijn best doen om dit team nog jaren te helpen bij het winnen van wedstrijden en kampioenschappen.”

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.