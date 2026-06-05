Voor veel Formule 1-coureurs is de GP Monaco een thuiswedstrijd, ook voor Max Verstappen. Die rijdt zelfs voor zijn eigen woning langs. Even zwaaien dus maar? Lachend: “Nou, laat ik dan zorgen dat ik ‘m niet in de muur parkeer.”

Monaco is voor Verstappen thuis, net als voor onder anderen Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Oliver Bearman en Esteban Ocon. Maar echt voor zijn eigen woning langsrijden is voor de binnen het prinsdom ook al eens verhuisde Verstappen toch best bizar.

Vandaar de kwinkslag van de Nederlander als op donderdag ter sprake komt dat hij dan naar huis kan zwaaien. Mocht Verstappen daar in de buurt de muur ingaan, dan kan-ie dus zelfs naar huis lopen. Geen goed idee, weet hij. Al is hij wel enorm tevreden met Monaco als woonplaats.

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“Het is hier veilig, de mensen zijn aaridg, er is een goede kwaliteit van leven, alles is dichtbij en het vliegveld ook. En voor de kinderen is het fijn”, aldus Verstappen. Misschien dan toch maar even zwaaien dus? “Het lijkt me beter de auto onder controle te houden”, is glimlachend zijn suggestie.

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