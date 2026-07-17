Nico Hülkenberg reageert op de aanhoudende geruchten over een eventuele overstap van Carlos Sainz naar Audi. De Spanjaard was voor zijn start bij Williams in gesprek met de Duitse renstal, maar besloot toen toch naar het Britse team te gaan. Williams worstelt echter dit seizoen om consistent WK-punten te pakken, waardoor de geruchten over een eventuele interesse van Sainz in een Audi-overstap oplaaien. “De plek van reservecoureur is nog vrij”, reageert Hülkenberg met een knipoog.

De geruchtenmolen in de Formule 1-paddock draait niet alleen overuren voor Max Verstappen en zijn toekomst bij Red Bull, ook bij Carlos Sainz en zijn verdere F1-carrière bij Williams worden meerdere vraagtekens gezet. De Madrileen kwam in 2025 bij de Britse renstal en verraste door datzelfde seizoen meteen twee podiumplaatsen te behalen. Williams worstelt een seizoen later om consistent in de top-tien te finishen.

‘De gebruikelijke F1-geruchten’

Een van de teams waar Sainz aan wordt gelinkt, is Audi. De Spanjaard wees het stoeltje na zijn aangekondigde vertrek bij Ferrari naar verluidt nog af om bij Williams aan de slag te gaan. Nico Hülkenberg – huidig coureur bij de Duitse renstal – relativeert de speculatie echter. “Het zijn gewoon weer de gebruikelijke F1-geruchten richting de zomerstop, denk ik”, aldus de Duitse coureur in Spa. “Ik weet zeker dat het team erg tevreden is met Gabi (Bortoleto, red.) en mijzelf.”

LEES OOK: Nico Hülkenberg deelt bijzondere herinnering aan Spa: ‘Heel mooi gevecht’

“We staan nog maar aan het begin. Het is ons eerste jaar als team”, vervolgt Hülkenberg. “Bovendien zijn de contracten heel duidelijk. Ik heb de geruchten over Carlos gelezen. De plek van reservecoureur is nog vrij, hoewel ik betwijfel of hij daar interesse in zou hebben”, zegt hij met een knipoog. “Dus wat dat betreft heb ik geen twijfels.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.