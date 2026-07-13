Audi-teambaas Mattia Binotto mikt op een titelstrijd in 2030. Tijdens de laatste GP van Groot-Brittannië scoorde de Duitse formatie via Gabriel Bortoleto al belangrijke WK-punten. Indrukwekkend, zeker gezien het feit dat Audi als volledig fabrieksteam in de Formule 1 is gestapt; het team werd werd dit jaar gevormd na de overname van Sauber. Op termijn wil Binotto nog grotere stappen kunnen zetten.

Met in totaal zes WK-punten bezet Audi de negende plaats in het constructeurskampioenschap. Bortoleto was verantwoordelijk voor alle puntenfinishes van het team, maar ook routinier Nico Hülkenberg reed geregeld sterke races voor Audi. Hij stootte meerdere keren door naar Q3, maar werd ook vaak geplaagd door betrouwbaarheidsproblemen. Ook in Silverstone moest hij het ontgelden toen zijn versnellingsbak het begaf.

Titelstrijd

In de eerste Grands Prix wil Audi vooral de basis leggen voor de komende jaren. Mattia Binotto, die eerder teambaas was bij Ferrari, liet meermaals blijken dat zijn nieuwe team wél duidelijke doelstellingen heeft voor de toekomst – zo ook voor een mogelijke titelstrijd. “We hebben onszelf een doel gesteld dat veel verder reikt dan 2026 en 2027”, aldus de Italiaan tegenover Autosport. “In 2030 willen we een team hebben opgebouwd dat kan meedingen naar het wereldkampioenschap. Onderweg hopen we een aantal belangrijke mijlpalen te bereiken. De eerste volgt waarschijnlijk in 2028, wanneer we een volgende kwaliteitssprong willen maken. Deze eerste jaren staan vooral in het teken van opbouwen. Daarom willen we niet alleen beoordeeld worden op onze resultaten.”

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“In deze fase ben ik vooral geïnteresseerd in de groei van Audi“, lichtte hij toe. “Er werken iets meer dan honderd mensen op het circuit, maar achter de schermen werken dagelijks zo’n 1400 mensen aan het chassis en de motor. Vaak kijken mensen alleen naar het team op de baan, maar dat is slechts het zichtbare deel van het project. Het circuit is de kers op de taart. Maar die taart moet wel eerst gebakken worden”, grapte hij. “De resultaten in het kader van de groei van de organisatie zijn de komende twee jaar veel belangrijker voor mij.”

Motor versus chassis

Audi richt zich in de eerste plaats op de motordivisie. Volgens de ADUO-regeling presteert de nieuwe krachtbron momenteel onder het niveau van de door de FIA aangewezen maatstaf van Red Bull Ford Powertrains. Het team hoopt met de toegestane upgrades een volgende stap te zetten. “Het verbaast me niet dat we een achterstand hebben in de motor”, gaf Binotto toe. “Ik wist ook dat we later aan dat project zouden beginnen; we moesten compleet nieuwe vaardigheden en kennis in huis halen. Maar dit is een project voor de lange termijn en ik ben ervan overtuigd dat Audi binnen een paar jaar een topmotor kan afleveren.”

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Over het chassis is de teambaas echter zeer tevreden. Eerder stelde ook Bortoleto dat Audi op dat vlak niet onderdoet voor bijvoorbeeld Mercedes. “Wat het chassis betreft, ben ik echt zeer tevreden”, bevestigde Binotto. “Dit team heeft al enorme successen geboekt — dat schept vertrouwen. Het betekent dat we de juiste mensen aan boord hebben om een winnend team op te bouwen. Het is altijd lastig om een definitieve rangorde te maken, maar iedereen erkent dat onze auto erg sterk is in de bochten. Hetzelfde blijkt uit de data: wat we op de rechte stukken verliezen, compenseren we in de bochten.”

De Audi R26 van Gabriel Bortoleto tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië (Getty Images)

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