Nico Hülkenberg heeft zich als negende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Catalonië. De Duitser was na afloop tevreden met zijn resultaat en had niet het gevoel dat er meer in zijn Audi zat. “Ik ben blij en tevreden. Er zat niet veel meer in, dus dat is goed en positief”, vertelde Hülkenberg.

De kwalificatie verliep niet zonder problemen voor Nico Hülkenberg. In Q1 kende hij tijdens zijn eerste snelle ronde een moment in bocht drie, waardoor zijn banden al vroeg in de ronde te warm werden. Dat had direct gevolgen voor de rest van zijn kwalificatie. “Mijn banden werden meteen té warm en dat heeft invloed gehad op de rest van de ronde. Met die tijd stonden we niet veilig genoeg”, vertelde Hülkenberg na afloop van de kwalificatie in Barcelona.

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Daardoor moest de Duitser een tweede ronde rijden en een extra set banden gebruiken om door te gaan naar Q2. “We moesten een tweede run doen en die extra set gebruiken. Daardoor hielden we voor Q2 alleen één nieuwe set over, dus dat maakte het wat lastig. Maar we bleven rustig en uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen. Daar ben ik behoorlijk tevreden mee”, aldus de Audi-coureur.

Met het oog op de race heeft Hülkenberg vertrouwen in de snelheid van zijn Audi. Tegelijkertijd verwacht hij dat de hoge temperaturen een belangrijke rol gaan spelen tijdens de race. “Ik denk dat we een degelijke raceauto hebben. Morgen wordt waarschijnlijk de eerste echt warme race van het seizoen. Bandenmanagement en slijtage zullen daarom de belangrijkste factoren zijn”, besloot hij.

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