Audi heeft beelden vrijgegeven van een privétest van Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg met de gloednieuwe Audi Nuvolari. Deze futuristische supercar werd onthuld tijdens de GP van Monaco, maar beide coureurs kregen op het Nardò Technical Center in Italië de kans om de bolide écht de sporen te geven. Zowel Bortoleto als Hülkenberg was betrokken bij de ontwikkeling van de Nuvolari, de eerste hybride sportauto van het Duitse prestigemerk.

Met een hybride aandrijflijn van 1.001 pk, een gelimiteerde oplage van 499 exemplaren en een topsnelheid van meer dan 350 km/u markeert de Nuvolari een belangrijke mijlpaal voor Audi. Nooit eerder ontwikkelde de autofabrikant een hybride supercar van dit kaliber. Onder de motorkap ligt een 4,0-liter twin-turbo V8 gekoppeld aan drie elektromotoren. Bortoleto en Hülkenberg waren zeer te spreken over de prestaties.

Totaalpakket

“Wat direct opvalt, is hoe goed en voorspelbaar de auto instuurt”, liet de Braziliaan weten. “Er is eigenlijk geen sprake van onderstuur, wat indrukwekkend is gezien de cijfers. De balans blijft neutraal en precies, waardoor je met veel vertrouwen snelheid kunt meenemen in de bocht.” Bovendien vullen de verschillende systemen elkaar naadloos aan, zo legde Bortoleto uit. “Je voelt duidelijk hoe de aerodynamica en de aandrijflijn één geheel vormen. Alles bij elkaar is het een zeer compleet pakket en reageert de auto precies zoals je dat als coureur verwacht.”

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“De Audi Nuvolari ziet er echt gaaf en uniek uit”, vulde Hülkenberg aan. “Voor mij draait het echter om het totaalpakket – hoe de auto aanvoelt, hoe precies hij reageert en hoe goed prestaties en rijeigenschappen op elkaar aansluiten. De Nuvolari heeft echt veel te bieden. Het is spannend om te zien hoeveel potentie deze auto heeft, en de kracht van de krachtige hybride aandrijflijn – met meer dan 1.000 pk – is écht indrukwekkend.”

Gabriel Bortoleto in de cockpit van de Nuvolari, de eerste hybride supercar van Audi (Audi)

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