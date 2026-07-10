Audi-teambaas Mattia Binotto roept de FIA op om de ADUO-regeling te herzien. De autosportbond meet het vermogen van de verschillende V6-motoren om tot een rangschikking te komen, waarbij leveranciers met een zwakkere krachtbron ruimte voor upgrades krijgen. De FIA oordeelde dat Red Bull Ford Powertrains de maatstaf was, waardoor ook het dominante Mercedes verder aan de motor mocht sleutelen. Onlogisch, zo beargumenteert Binotto.

“Naar mijn mening is de werking van de ADUO-regeling beperkt”, aldus Binotto tegenover de media in Silverstone. “Dat komt doordat er uitsluitend naar de prestaties op het circuit wordt gekeken. Een auto met een algemeen snelheidsvoordeel kan het zich veroorloven om het potentieel van zijn motor niet volledig te benutten”, lichtte hij toe. “Zo kan het zijn dat Mercedes een veel sterkere motor heeft, maar deze niet tot het uiterste hoeft te drijven omdat de auto al een significant voordeel biedt. En nu krijgen ze ook nog extra ontwikkelingsruimte. Juist daarom denk ik dat de regelgeving op dit punt herzien moet worden.”

Volgens Binotto was het oorspronkelijke idee achter ADUO anders. Het systeem werd ingevoerd om fabrikanten die met een achterstand aan de nieuwe motorreglementen begonnen – zoals Audi – een kans te geven om dichter bij de concurrentie te komen. “Wat de resultaten betreft, trek ik het werk van de FIA niet in twijfel”, verzekerde de Italiaan. “Ze beschikken over alle benodigde hulpmiddelen en data om hun beoordelingen te maken. Ik denk echter dat het belangrijk is om de oorspronkelijke doelstelling van ADUO niet uit het oog te verliezen. Toen het concept voor het eerst werd besproken, was het bedoeld als een soort vangnet.”

ADUO-regeling

“Als een fabrikant aan het begin van de regelgevingscyclus ver achterliep, met vrijwel bevroren regelgeving en weinig ruimte voor ontwikkeling, zou die achterstand vijf jaar lang kunnen voortduren”, legde de Audi-teambaas uit. “Dat vormde de aanleiding voor het ADUO-concept: een kans voor fabrikanten die ver achterlagen om de achterstand in te halen. Uiteindelijk bestaat hetzelfde principe al voor het chassis en de aerodynamica. Fabrikanten die verder achterlopen, krijgen vanzelfsprekend meer tijd in de windtunnel. Evengoed krijgen fabrikanten die qua motorvermogen achterlopen meer ontwikkelingsmogelijkheden. Alles met als doel om het kampioenschap zo evenwichtig mogelijk te maken.”

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Ook Red Bull liet zich eerder kritisch uit over de resultaten van de ADUO-regeling. Red Bull Ford Powertrains, dat tot ieders verbazing bovenaan de ranglijst werd geplaatst, heeft inmiddels inzage in de data opgevraagd. Wat de huidige regelgeving nog opvallender maakt, is dat de metingen alleen worden uitgevoerd op basis van het vermogen van de V6-motor, terwijl teams daarna ook aanpassingen mogen maken aan het hybride component; de FIA staat upgrades toe aan de volledige aandrijflijn.

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