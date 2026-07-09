George Russell heeft de geruchten over een voorkeursbehandeling vanuit Mercedes ten gunste van zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli van de hand gewezen. Volgens de Brit staat dat namelijk ook in de weg van het belangrijkste doel van het team: “Er zitten tweeduizend mensen in het team, en ze krijgen allemaal een bonus als we het constructeurskampioenschap winnen”.

George Russell begon het 2026-seizoen als favoriet voor de titel, maar inmiddels is het zijn jongere teamgenoot Andrea Kimi Antonelli die het kampioenschap leidt. Na de tweede plaats van Russell in Silverstone is het gat tussen de twee Mercedes-coureurs teruggebracht naar 25 WK-punten. Beide coureurs kwamen bij de Zilverpijlen via het opleidingsprogramma van het team, maar met een belangrijk verschil: Kimi Antonelli mocht in de F1 meteen bij Mercedes plaatsnemen, terwijl Russell eerst moest ‘rijpen’ bij Williams.

‘Het is niet waar’

Geruchten over een voorkeursbehandeling vanuit teambaas Toto Wolff naar Kimi Antonelli doen daarom al even de ronden. “Ik heb via via gehoord dat er gepraat wordt over een voorkeursbehandeling (van Antonelli, red.),” reageert Russell tegenover de Daily Mail. “Dat stoort me niet – en het is ook niet waar. Als ik jonger was, had ik die beschuldigingen misschien wel willen weerleggen.”

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Daarbij komt ook bij dat de werknemers bij Mercedes alleen een bonus krijgen als het team het constructeurskampioenschap wint. “Er zitten tweeduizend mensen in het team, en ze krijgen allemaal een bonus als we het constructeurskampioenschap winnen”, vervolgt Russell. “Dus waarom zou er sprake zijn van een voorkeursbehandeling? Kimi en ik mogen tegen elkaar racen, tenzij het belangrijkste doel van het team – het behalen van het maximale aantal punten voor het kampioenschap – in gevaar komt.”

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